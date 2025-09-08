X!

Tartus avati unikaalne õhkrelva lasketiir

Laskmine
Foto: ERR
Laskmine

Tähtvere spordipark saab juurde uue unikaalse spordirajatise: Embach Arena nime kandev õhkrelva lasketiir mahutab 20 laskekohta ning eelkõige on see mõeldud 8-12 aastastele laskesuusatamise harrastajatele, kellele õpetatakse lasketiirus käitumist ja ohutut relvakäsitlemist.

Idee lasketiiru rajamiseks käisid välja endine laskesuusataja Margus Ader ja suusatajatest vennad Jaak ning Vahur Teppan.

"See ei ole ainult koht, kus sportlased saavad treenida. Oodatud on ka kõik teised huvilised - näiteks lapsed, kes võiks tulla hoopis ekraanide tagant õue tegelema millegi põnevaga," arvas Ader. "Samuti koolid, kus riigikaitsetundide raames oleks noortel reaalselt võimalik proovida õhkrelvast laskmist."

Tartu Suusaklubis treenib praegu umbes sada last, kellest pooled on valinud enda põhialaks laskesuusatamise. Laskesuusatamise populaarsus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning uue lasketiiru lisandume aitab kasvatada ka spordiala kandepinda tervikuna.

Lasketiiru ehitamist vedas Tartu Suusaklubi, kelle soov oli parandada klubis treenivate noorte laskesuusatajate harjutamistingimusi. Lasketiiru rajamine läks maksma 60 000 eurot.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

19:44

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

17:33

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

