Rillo möödus lätlasest ja tuli Eesti meistriks

Foto: Karli Saul
Lange krossirajal pandi punkt motokrossi kodustele meistrivõistlustele. Külgvankritel tulid esimest korda Eesti meistriks Robert Lihtsa ja Markus Lina. Quad Open klassis võidutses Karl Robin Rillo.

Quad Open klassis oli viimasel etapil konkurents eriti tihe, kui Ameerikast oli koju võistlema tulnud ka viiekordne Euroopa meister Kevin Saar, kes võitis pühapäeval mõlemad sõidud.

Sarja üldarvestuses võitlesid aga esikoha eest teised mehed. Enne viimast etappi oli tunamullune meister Karl Robin Rillo Reinis Bicansist kümne punktiga maas, kuid kuna lätlane esimeses sõidus ebaõnnestus, kuulub sarja üldvõit taas Rillole.

"Teadmine oli see, et ma ei tule siia saja protsendiga. Ma ei ole saanud neli nädalat trenni teha ja vigastus haavab ikka veel," ütles Rillo. "Ei olnud väga enesekindel endas ja lisaks oli konkurentidel veel kümnepunktine edu lausa. Ehk ei piisanud ainult minu sõidust. Ja eks tulingi siis kerge närviga, et teen enda sõitu, katsetan, kuidas on ja annan endast lihtsalt parima."

Juba septembri viimasel nädalavahetusel toimub Hollandis Rahvuste kross külgvankritele ja quadidele. Tegemist on selle maailma aasta ühe tippsündmusega ning quadide arvestuses saadab Eesti kolmandat aastat järjest sama koosseisu, kui lisaks Rillole esindavad meid ka Kevin Saar ja Rasmus Sõna.

Eelmisel aastal jäädi napilt ilma pronksist, kui tuli leppida neljanda kohaga. Hollandi Heerde motokrossirada peaks Eesti meestele hästi sobima.

"Meid ootab üks maailma kõige raskemaid radasid. Hollandile on iseloomulik hästi sügav ja hästi raske liiv. Ja ütleme, et kui itaallane tuleks Eestisse, siis ta oigaks ja raputaks pead, et mis liivarajad need veel on, siis isegi meil on sama efekt seal," võrdles Rillo. "Seal on ikka teisest klassist rajad ja eks tuleb mõnus katsumus. Aga ma usun, et kui kuskil rajal on meil võiduvõimalus, siis on see just sellel rajal."

Külgvankrite klassis tulid Eesti meistriteks Robert Lihtsa ja Markus Lina.

Toimetaja: Siim Boikov

