Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe

Tiitlivõistlustel läbilöömiseks vajavad karastavat kogemustepagasit nii mängijad kui ka treenerid. Riias sai tõeliste tipptegijatega taktikaliselt maletada Heiko Rannula.

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril esmakordselt peatreenerina Eesti korvpallikoondist juhendanud Rannula oli 42 aasta vanusena Riias A-alagrupis mänginud meeskondade juhendajatest selgelt kõige noorem.

"See treeneritepunt siin alagrupis oli päris muljetavaldav. Väga suurte kogemustega ja kõrge klassiga treenerid," muljetas Rannula ERR-ile. "Mida sa siin treenerina eelkõige tunnetad, on see, et kui sa mängid nende maailma tippude vastu, siis sa näed, kui lühikesed su käed on mõnel hetkel."

"Kogu see mängu lugemine ja see füüsilisus, teatud hetkel isegi hämmastab, et kuhu on püüelda. Samamoodi treenerite poole peal ka, mänguks valmistumine, mängijate ettevalmistamine on eriti meie puhul ülioluline."

"Me peame olema vaimselt kohe valmis tapma minema," rõhutas ta. "Nii kui sa seal natukene näitad nõrkusi välja, siis sind süüakse kohe ära. Ilmselgelt siin on minul ka veel palju õppida."

Uus klubihooaeg näitab, kas koondise mängijad saavad füüsiliselt tugevamaks ja oluliselt enesekindlamaks. "Mina usun ikkagi, et see enesekindlus tuleb mängijatel väljakult. Eks peavad olema mingid juhtoinad, kes näitavad eeskuju ja siis tulevad ka need rollimängijad järgi."

"Selles on kindlasti kinni, et peavad olema liidrid nii riietusruumis kui väljakul, kes usuvad ja kes näitavad sellist kartmatust ülesse," jätkas Rannula.

"Täna meil neid liidritüüpe oli natuke vähe väljakul, aga see algab mängijate igapäeva tööst pihta. Kui meil sealt tulevad need liidrid, sealt tulevad need enesekindlad tüübid, siis küll me usume rohkem ja oleme paremini valmis järgmine kord."

Rannula loodab, et koondis saab tugevdust ja mängib sisukalt novembri lõpus algavas MM-valiksarjas, sest Eesti mängijad vajavad tiitlivõistluste turniiride kogemusi. Seda näitasid selgelt EM-il Riias peetud mängud.

"Võid ju telekast vaadata ja mängida igapäevaselt mängida koduklubis, aga sellisel tasemel turniir on midagi muud ikka. See tuleb läbi teha, korduvalt läbi teha, oma vead ära teha ja siis alles hakkad aru saama, et kuidas käituma peab," lisas ta.

"Meil on siin pikk maa minna. Kindlasti peame püüdlema iga turniiri puhul selleni, et me sinna peale saaks, kas või seda õhku nuusutama. Siis me võib-olla ka ei vaata nii palju alt üles nendele tippudele."

Riiast sõitis Rannula korraks Tartusse hinge tõmbama, sest juba uuel nädalal seisab ta peatreenerina Poolas Varssavi Legia meeskonna ees, kuhu tõi uueks hooajaks koondise keskmängija Matthias Tassi. Juunis Rannula juhendamisel Poola meistriks tulnud Legia mängib 20. ja 22. septembril Eestis hooaja eelsele turniiril.

"Nädalalõpuni olen veel kodus ja siis esmaspäevast hakkab töö Poolas juba pihta ja siis proovime Matthiasega need muremõtted peast ära saada ja ise paremaks saada," loodab ta. "Töö läheb edasi ja Eestisse tulen korra tagasi, et näeb koduseid ka korra, ja loodetavasti oleme siis juba hooajaks valmis."