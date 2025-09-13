X!

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

Korvpall
Svetislav Pešic
Svetislav Pešic Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Tänavust korvpalli EM-finaalturniiri ühe suursoosikuna alustanud, kuid kaheksandikfinaalis üllatuslikult Soomele alla jäänud Serbia koondise peatreener Svetislav Pešic lahkub ametist.

EM-ilt koju jõudes ütles Pešic algselt, et ei plaani ametit maha panna ja kui hakkasid ringlema väited, et alaliit plaanib temaga koostöö lõpetada, lükati ka need jutud ümber. Lõpuks otsustas siiski Pešic, et on aeg tagasi astuda, kirjutab Eurohoops.

"Oli privileeg olla Serbia rahvuskoondise peatreener ja treenida Serbia parimaid korvpallureid. Aga Serbia koondise eesotsas vastutuse võtmine ja otsuste tegemine on suur väljakutse. Tulevikus soovin enda professionaalsust, teadmisi ja pühendumist jagada nii president Covici kui kogu Serbia korvpalliga. Aga nüüd on kätte jõudnud aeg leida uus peatreener, kes saaks jätkata seda, mida me alustasime," ütles Pešic väljaandele Politika.

"Lubasin Covicile, et annan endast kõik, et täita rolli, mille ta mulle usaldas uue peatreeneri valimisel ning teen seda, nagu alati kõike teen – professionaalselt, asjatundlikult ja vastutustundlikult," lisas Pešic. "Toetan uut treenerit igakülgselt, olen valmis teda abistama ja jagama enda kogemusi senisest perioodist."

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

12.09

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile Uuendatud

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

12.09

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

09.09

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

videod

sport.err.ee uudised

17:19

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

16:23

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis vähemalt mõneks tunniks liidriks

15:53

OTSEBLOGI | Tänak võitis märgadel teedel päeva kaks esimest katset Uuendatud

15:51

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

15:20

Eesti jäi paarismängu järel Mehhiko vastu kaotusseisu

15:01

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

14:22

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13:52

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

13:17

Noor Eesti iluuisutaja sai juunioride GP-etapil 19. koha

12:43

Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

11:11

Tallinna maratoni poolmaratonil olid kiireimad Keenia jooksjad

10:49

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

09:58

Gouram tegi Saksamaal skoori ja kindlustas Herthale viigipunkti

loetumad

15:53

OTSEBLOGI | Tänak võitis märgadel teedel päeva kaks esimest katset Uuendatud

08:33

Tänak katkestamisest: seda on raske seedida

16:35

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

11:45

Prokuratuur lõpetas Pohlaku kriminaalasja, konkurentsiamet peab veel otsustama

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

08:05

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo