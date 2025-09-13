Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

EM-ilt koju jõudes ütles Pešic algselt, et ei plaani ametit maha panna ja kui hakkasid ringlema väited, et alaliit plaanib temaga koostöö lõpetada, lükati ka need jutud ümber. Lõpuks otsustas siiski Pešic, et on aeg tagasi astuda, kirjutab Eurohoops.

"Oli privileeg olla Serbia rahvuskoondise peatreener ja treenida Serbia parimaid korvpallureid. Aga Serbia koondise eesotsas vastutuse võtmine ja otsuste tegemine on suur väljakutse. Tulevikus soovin enda professionaalsust, teadmisi ja pühendumist jagada nii president Covici kui kogu Serbia korvpalliga. Aga nüüd on kätte jõudnud aeg leida uus peatreener, kes saaks jätkata seda, mida me alustasime," ütles Pešic väljaandele Politika.

"Lubasin Covicile, et annan endast kõik, et täita rolli, mille ta mulle usaldas uue peatreeneri valimisel ning teen seda, nagu alati kõike teen – professionaalselt, asjatundlikult ja vastutustundlikult," lisas Pešic. "Toetan uut treenerit igakülgselt, olen valmis teda abistama ja jagama enda kogemusi senisest perioodist."