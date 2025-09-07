Poola pääses korvpalli EM-il taas kaheksa parema sekka

Kolm aastat tagasi lausa poolfinaali jõudnud ning pronksimängus Saksamaale kaotanud Poola alistas pühapäeval Riias oma kaheksandikfinaalis Bosnia ja Hertsegoviina 80:72.

Bosnia võitis avaveerandi 23:14, ülejäänud kolm perioodi kuulusid poolakatele, ent viimast veerandaega alustas Poola ühepunktilises kaotusseisus. Kaheksa minutit enne mängu lõppu viis Jusuf Nurkic korvi alt Bosnia 66:65 juhtima, aga sellele järgnes pea kolm minutit kuiva perioodi, mille jooksul tegi Poola 8:0 vahespurdi.

Amar Gegici ja Nurkici vabavisked tõid Bosnia veel nelja punkti kaugusele, küll jättis Bosnia tähtmängija joonel ka tähtsaid punkte toomata ning viimase kahe ja poole minuti jooksul nad enam korvini ei jõudnudki.

Taas vedas rünnakul Poolat 28 punkti visanud Jordan Loyd, Mateusz Ponitka lisas 19 punkti ja 11 lauapalli ning kolmanda Poola mängijana üle 35 minuti väljakul rassinud Michal Sokolowski kogus kümme silma. Nurkic tõi Bosniale 20 punkti ja seitse lauapalli, mängu lõpus vigastusega väljakult lahkuma pidanud John Roberson toetas teda 19 punktiga.

Poola läheb veerandfinaalis vastamisi Eesti alagrupi võitnud ning kaheksandikfinaalis Rootsi 85:79 alistanud Türgiga. Selle paari võitja vastane nelja parema seas on kas Leedu või üks Kreeka-Iisraeli vahelisest kaheksandikfinaalist.