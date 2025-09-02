X!

U-21 jalgpallikoondis pidi EM-valikmängude eel koosseisus muudatusi tegema

Jalgpall
Eesti U-21 jalgpallikoondise peatreener Jani Sarajärvi
Eesti U-21 jalgpallikoondise peatreener Jani Sarajärvi
Jalgpall

Eesti U-21 noormeeste jalgpallikoondise koosseisus toimusid enne EM-valikmänge Šveitsi ja Islandiga muudatused: neli kutsutut jäid eemale, nimekirja lisandus kolm uut nime.

Erinevatel põhjustel jäävad eemale Karel Mustmaa, Daniil Pareiko, Martin Vetkal ja Mihhail Kolobov. Peatreener Jani Sarajärvi kutsus asendajateks Egert Õunapuu, Silver Rebase ning Samuel Merilai, vahendab jalgpall.ee.

Eesti võõrustab 5. septembril kell 19 Šveitsi eakaaslasi, 8. septembril kohtutakse samuti kell 19 Islandiga.

Šveitsi U-21 koondis jõudis viimati peetud EM-finaalturniiril veerandfinaali, nende parim tulemus pärineb aga aastast 2011, kui EM-i finaalis kaotati Hispaaniale. Islandi noorte viimase aja suurim edulugu pärineb 2021. aastast, kui murti EM-finaalturniirile, kus jäi punktiarve siiski avamata.

Eesti koondis alustas käimasolevat valikturniiri juunis Fääri saartel, kust naasti napi 1:2 kaotusega. Lisaks Šveitsile, Islandile ja Fääri saartele kuuluvad Eestiga samasse alagruppi veel Luksemburg ja Prantsusmaa.

Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondis septembri laagris:

Väravavahid
Ott Nõmm (23.10.2004) – Pärnu JK Vaprus 2/0
Gregor Pürg (07.12.2005) – Nõmme United 1/0
Silver Rebane (26.08.2006) – FC Elva 0/0

Kaitsjad
Andreas Vaher (15.04.2004) – Tallinna FC Flora 10/0
Robert Veering (01.12.2005) – Tallinna FC Flora 4/0
Kristofer Käit (04.04.2005) – Portimonense SC (POR) 2/0
Aleksander Filatov (01.05.2004) – JK Narva Trans 2/0
Sander Tovstik (26.03.2006) – Tallinna FC Flora 1/0
Oscar Pihela (18.11.2006) – FC Kuressaare 0/0
Samuel Merilai (25.11.2004) – Nõmme United 0/0

Poolkaitsjad
Oskar Hõim (01.07.2005) – Paide Linnameeskond 2/0
Rommi Siht (30.06.2006) – Nõmme Kalju FC 2/1
Jegor Žuravljov (11.07.2005) – JK Narva Trans 1/0
Tristan Pajo (19.11.2005) – Pärnu JK Vaprus 0/0
Soufian Gouram (01.05.2006) – Hertha BSC (GER) 0/0
Ramon Smirnov (25.08.2004) – JK Tallinna Kalev 0/0

Ründajad
Ramol Sillamaa (17.10.2004) – Harju JK Laagri 9/0
Daniel Luts (25.01.2004) – Paide Linnameeskond 8/0
Tony Varjund (21.06.2007)– FC Utrecht (NED) 3/1
Maksim Kalimullin (21.06.2006) – Tallinna FC Flora 2/0
Kristjan Kriis (16.03.2005) – Harju JK Laagri 2/0
Taavi Jürisoo (23.05.2005) – JK Tallinna Kalev 1/0
Egert Õunapuu (30.04.2005) – Nõmme United 1/0

Peatreener: Jani Sarajärvi

Toimetaja: Kristjan Kallaste

