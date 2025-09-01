Täiseduga jätkav Poola tagas edasipääsu, võit ka Itaaliale

Poola juhtis suurema osa mängust ja kolmandal veerandil enam kui kümne punktiga, aga Island tuli viimasel perioodil mängu tagasi, minnes 73:70 ette. Poola vastas sellele aga 11:0 spurdiga, millele põhjamaalastel enam vastust ei olnud.

Jordan Loyd oli 26 punktiga Poola resultatiivseim, kusjuures kolme esimese kohtumise peale on tegemist tema kõige tagasihoidlikuma punktiskooriga sel turniiril. Mateusz Ponitka toetas 18 silma ja kaheksa tulemusliku sööduga. Islandi poolelt vastas kaksikduubliga (21 punkti, kümme lauapalli) Tryggvi Hlinason.

Poola koondis on võitnud nüüd kõik kolm kohtumist ja kindlustanud D-alagrupist edasipääsu. Esimeses vastasseisus alistati Sloveenia 105:95 ja teises voorus Iisraeli 66:64. Katowicel tuleb mängida veel Prantsusmaa ja Belgiaga.

Kolme vooru järel on Poolal kolm, Iisraelil ja Prantsusmaal kaks võitu, Sloveenia ja Belgia jätkavad ühe võiduga ning Island on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist.

Võidurõõmu sai pühapäeval hilisõhtul tunda ka Itaalia, kes oli C-alagrupis üle Bosnia ja Hertsegoviina esindusest 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18). Simone Fontecchio panustas võitjate esitusse lausa 39 punktiga, kaotajate parim oli 21 punkti ja kümne lauapalliga Juruf Nurkic.

C-grupist on ainsana edasipääs kindel Kreekal (3-0), järgnevad Hispaania (2-1), Itaalia (2-1), Bosnia ja Hertsegoviina (1-2), Gruusia (1-2) ja võõrustaja Küpros (0-3).