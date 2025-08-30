X!

Jokici hiilgemäng oli Lätile siiski liiast, Soome tagas edasipääsu

Nikola Jokic
Korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril hakkas Läti kõvasti vastu Serbiale, aga pidi koduses Riias tunnistama siiski favoriidist vastase 84:80 (22:18, 20:20, 25:18, 17:24) paremust.

Läti oli suurema osa mängust tagaajaja rollis, aga ei lasknud vastast kordagi lõplikult eest ära. Kolmandal ja neljandal perioodil juhtis Serbia vahepeal enam kui kümne silmaga, aga pärast Arturs Kurucsi kaugviset minut ja kaks sekundit oli vahe vaid paar silma.

Järgnevalt tehti viga vastaste tähele Nikola Jokicile, kes tabas mõlemad vabavisked. Rihards Lomažsi vise ei tabanud, Serbia rünnakust ei saanud samuti enam asja, aga ka lätlastel ei õnnestunud lõpusekunditel enam imet teha.

Serbia võidus olid ülekaalukalt suurimad teened Jokicil, kelle arvele kogunes lausa 39 punkti ja kümme lauapalli. Läti parim oli 16 punkti ja kümne lauapalliga Davis Bertans, Kristaps Porzingis lisas 14 silma.

Serbia tagas võiduga ka edasipääsu ja sama kordas Türgi, kes oli õhtu viimases mängus üle Portugalist 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17). Alperen Sengün panustas türklaste võitu 20 punktiga.

Nii Serbial kui ka Türgil on nüüd kolmest mängust kolm võitu. Läti, Eesti ja Portugal jätkavad ühe võiduga. Tšehhi on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist.

B-alagrupis kindlustas koha kaheksandikfinaalis Saksamaa kõrval ka Soome, kes on samuti võitnud kõik kolm kohtumist. Laupäeval saadi Lauri Markkaneni 26 punkti ja 13 lauapalli toel jagu Montenegrost 85:65 (23:23, 24:14, 20:15, 18:13).

C-alagrupis teenis esimese võidu tiitlikaitsja Hispaania. Kui avavoorus kaotati Gruusiale, siis seejärel saadi jagu Bosnia ja Hertsegoviina koondisest 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20). Santi Aldama tõi võitjatele 19 punkti, Kenan Kamenjas kaotajatele 14 silma ja kümme lauapalli.

Kahe võiduga on selles grupis üksnes Kreeka, kes oli üle võõrustajast Küprosest 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22). Tyler Dorsey ja Konstantinos Mitoglou tõid võitjatele 18 punkti, Konstantinos Simitzis kaotajatele 16 silma.

D-alagrupi teises voorus teenis teise võidu Prantsusmaa, kes alistas suureskoorilises vastasseisus Sloveenia 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25). Sylvain Francisco vedas võitjate vägesid 32 punktiga, Luka Doncic tõi sloveenidele 39 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu.

Veel on D-alagrupis kahe võidu peal Poola, kes alistas Iisraeli 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13). Jordan Loyd viskas võitjate kasuks 27 ja Deni Avdija kaotajate kasuks 23 punkti.

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

