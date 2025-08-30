X!

Riia värvus korvpalli EM-i ajal siniseks

Korvpalli Eesti koondis
Foto: FIBA
Korvpalli Euroopa meistrivõistluste üks märksõnu eestlaste jaoks on kindlasti kohapeal kaasaelamine oma koondisele. Areenile ja Riia tänavatele jaguneb neid turniiri ajaks mitmeid tuhandeid.

"Nii Serbia kui ka Tšehhi mängu alguses näidati numbriteks 8200. Võtame sealt 200 vastast maha ja nimetame 8000 meie inimesteks. Ma ikkagi usun natuke, et siin on rohkem," lausus Eesti korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili ERR-ile.

"See on nii südantsoojendav. Kuidas me muidu ei saa? Kuidagi tahame kogu aeg, et naabril oleks halvem ja mul oleks parem, aga ma pole siin ühtki halvas tujus eestlast näinud. Isegi pärast kahte kaotust. Ma ei näe neid kindlasti ka täna."

Eesti alustas turniir kahe kaotusega Serbia ja Läti vastu, aga sai laupäeval jagu Tšehhist. Milline on fännide meeleolu?

"Eks nad ikka kipuvad rääkima tulema ja kui on Kuuenda Mehe telgis [Riias asuv Eesti fännitelk] kuuenda mehe õlut ka võetud... eks seal on erinevaid arvamusi," vastas Kiili.

"Mõni võib-olla on kriitilisem, aga üldine läbiv joon on meeletult toetav. Meie poisse armastatakse ja see on väljateenitud armastus."

Ees ootavad veel alagrupimängud Türgi ja Portugaliga vastavalt 1. ja 3. septembril. "Ma olen veendunud, et lapsed tuleb esimesel kuidagi kooli saada. Aga kolmandal Portugali vastu ma tahaks küll uskuda, et on sama palju rahvast kui täna," usub Kiili.

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

