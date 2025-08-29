X!

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

Korvpall
Rokas Jokubaitis (palliga).
Rokas Jokubaitis (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Leedu korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Montenegro 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) ja jätkab B-alagrupis kahe mängu järel täiseduga.

Montenegro osutas esimestel minutitel tugevat vastupanu, kuid Jonas Valanciunase ja Rokas Jokubaitise korvid viisid Leedu avaveerandi lõpuks 11 punktiga juhtima. Poolajapausiks suurenes vahe 19 silma peale ning lõpusireeni kõlades teenis Leedu 27-punktilise võidu.

Jokubaitis viskas Leedu resultatiivseimana 21 silma ning noppis 12 lauapalli. Valanciunas eksis vaid ühel viskel, lõpetades 19 punkti ja viie lauapalliga.

33-aastasest Valaciunasest sai reedeses mängus ühtlasi kolmas Leedu koondislane, kes visanud EM-turniiridel üle 500 punkti. Tema arvele on kuue EM-iga kogunenud 512 punkti, ettepoole jäävad üksnes Arvydas Sabonis (652) ja Modestas Paulauskas (572).

Montenegro poolel sooritas kaksikduubli Nikola Vucevic, kes tõi 20 punkti ja 10 lauapalli. Djordje Jovanovic toetas 13 punktiga.

Leedu kohtub laupäeval Saksamaaga, kes on samuti võitnud mõlemad seni peetud mängud. Montenegro (0-2) järgmiseks vastaseks on Soome (1-0).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

korvpalliuudised

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

18:29

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

13:22

Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

Reinbok: peame oma mängu vähe paremini organiseerima Uuendatud

28.08

Treier: vahepeal tundus, et mängid seitsme serblase vastu

28.08

Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

Kullamäe: peame enda rünnaku järgmiseks mänguks paremaks saama

28.08

Peep Pahv: suure kaotusega ei kaotanud Eesti turniiri mõistes veel midagi

28.08

Eesti avakorvi autor Konontšuk: ikka judinad käisid läbi

27.08

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

videod

sport.err.ee uudised

20:50

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

20:19

Safin tegi purjetamise U-21 MM-il tubli sõidu

20:18

RALLIBLOGI | Tänak tõusis Paraguays hoolduspausilt naastes neljandaks Uuendatud

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

19:52

Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

19:10

VAATA OTSE | Premium liigas kohtuvad Tallinna Levadia ja Narva Trans Uuendatud

19:01

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

18:29

Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

17:43

Mourinho ja Solskjaer saadeti kohvreid pakkima

17:16

Eesti alagrupikaaslaste duellis jäi peale Türgi

16:41

Maratonijooksu olümpiavõitja loobus Tokyo MM-il võistlemast

16:13

Alexander-Arnold jäeti Inglismaa koondisest välja

15:53

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il kolmanda medali

15:22

Mitmed mängijad leiavad, et Ostapenko käitus peale kaotust valesti

14:53

Rallisõitja Cärolain Kariste kutsuti Prantsusmaale naiste autoringraja võistkonna testile

loetumad

20:18

RALLIBLOGI | Tänak tõusis Paraguays hoolduspausilt naastes neljandaks Uuendatud

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

20:08

Eesti pidi tunnistama hoolimata südikast esitusest Läti nappi paremust Uuendatud

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Gruusia tõmbas tiitlikaitsjale Hispaaniale mütsi silmile

28.08

Tänak oli Paraguay ralli testikatsel teine

28.08

USA lahtistel enesevalitsuse kaotanud Medvedevile määrati kopsakas trahv

27.08

Eesti alustas finaalturniiri kindla kaotusega ülitugevale Serbiale

09:22

Coco Gauff sai USA lahtistel emotsionaalse võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo