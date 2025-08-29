Leedu loputas Jokubaitise ja Valanciunase eestvedamisel Montenegrot

Leedu korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel Montenegro 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) ja jätkab B-alagrupis kahe mängu järel täiseduga.

Montenegro osutas esimestel minutitel tugevat vastupanu, kuid Jonas Valanciunase ja Rokas Jokubaitise korvid viisid Leedu avaveerandi lõpuks 11 punktiga juhtima. Poolajapausiks suurenes vahe 19 silma peale ning lõpusireeni kõlades teenis Leedu 27-punktilise võidu.

Jokubaitis viskas Leedu resultatiivseimana 21 silma ning noppis 12 lauapalli. Valanciunas eksis vaid ühel viskel, lõpetades 19 punkti ja viie lauapalliga.

33-aastasest Valaciunasest sai reedeses mängus ühtlasi kolmas Leedu koondislane, kes visanud EM-turniiridel üle 500 punkti. Tema arvele on kuue EM-iga kogunenud 512 punkti, ettepoole jäävad üksnes Arvydas Sabonis (652) ja Modestas Paulauskas (572).

Montenegro poolel sooritas kaksikduubli Nikola Vucevic, kes tõi 20 punkti ja 10 lauapalli. Djordje Jovanovic toetas 13 punktiga.

Leedu kohtub laupäeval Saksamaaga, kes on samuti võitnud mõlemad seni peetud mängud. Montenegro (0-2) järgmiseks vastaseks on Soome (1-0).