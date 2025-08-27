X!

Tass: Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima

Eesti korvpallikoondis kaotas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri esimese alagrupikohtumise suurfavoriit Serbiale 64:98 (12:32, 17:24, 15:30, 20:12).

Keskmängijana pidi vastaste tähtmängija Nikola Jokiciga maadlema Matthias Tass. "Eks ta on nagu on. Oli näha, miks Serbia on kuldmedalipretendent ja Jokici vastu mängides tundub, et pean rohkem sööma ja jõusaalis käima. Tegemist on ikka väga suure kujuga," iseloomustas Tass ERR-ile.

"Oli äge hümnist alates kogu asja nautida," jätkas ta. "Kui oleks alguses paari korviga paremini käima saanud, siis võib-olla oleks publiku rohkem taha saanud ja kergemaks läinud, aga ei suutnud alguses oma viskeid realiseerida."

"Tegime oma otsuseid veidi lohakalt või liiga kiirelt. Sealt tulid nende kiirrünnaku punktid ja sealt said nad enesekindluse sisse. Liiga palju 10:0 spurte, sealt meie enda mängujoonis natuke kadus ja enesekindlus ka mõndadel meestel."

Tass ütles, et vägev oli näha vastaste tähti. "Erinevates liigades tipud. Erinevates oskustes nii uskumatult head. Arvad, et oled teinud kaitses kõva töö ära, aga siis leitakse mees täiesti üksi kuskilt nurgast ja tuleb võtab kolm punkti ära."

Toimetaja: Siim Boikov

