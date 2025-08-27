X!

Leedu püstitas EM-i avamängus lauapallide rekordi, Portugal alistas Tšehhi

Korvpall
Tadas Sedekerskis ja Jonas Valanciunas
Tadas Sedekerskis ja Jonas Valanciunas Autor/allikas: FIBA
Leedu korvpallikoondis näitas EM-finaalturniiri esimeses mängus võimu, kui alistas Suurbritannia 24 punktiga, püstitades lauavõitluses Euroopa meistrivõistluste rekordi. A-alagrupi avakohtumises teenis Portugal Tšehhi üle võidu.

Tamperes toimuval B-alagrupi turniiril mängiv Leedu jäi brittide vastu 0:5 kaotusseisu, aga see jäi ka viimaseks korraks, kui leedukad maha jäid: avaveerandi lõpuks juhtisid nad 23:15 ja teisel veerandil paisus edu 14-punktiliseks, kuid riietusruumidesse mindi siiski Leedu 41:33 eduseisul.

Teine poolaeg algas leedukate 17:5 spurdiga, mis kasvatas edu 20-punktiliseks. Suurbritannia jõudis otsustaval veerandil veel kümne punkti kaugusele, aga Leedu lõpetas mängu kindlalt ning alustas EM-finaalturniiri 94:70 (23:15, 18:18, 24:17, 29:20) võiduga.

Keskmängija Jonas Valanciunas viskas 18 punkti ning haaras üheksa lauapalli, Azuolas Tubelis lisas omalt poolt 17 silma ja seitse lauapalli. Suurbritannia parim oli ka viimases kontrollmängus Eesti vastu hästi mänginud Akwasi Yeboah, kes skooris 17 punkti.

Leedu näitas oma võimu just korvi all, kui lauavõitlus võideti lausa 57:31, muuseas sai Leedu 23 ründelauda, britid võtsid kaitselauas maha 19 palli. Tegemist on Euroopa meistrivõistluste lauapallide rekordiga: Horvaatia ja Venemaa olid varasemalt haaranud ühes mängus 54 lauapalli, Horvaatia 2013. aastal ning Venemaa 1995. aastal.

Eestiga ühte alagruppi kuuluvad Portugal ja Tšehhi pidasid Riias maha tasavägise heitluse, aga Portugal juhtis terve teise poolaja vältel ning vormistas suurepärase otsustava veerandiga 62:50 (13:10, 19:19, 13:11, 17:10) võidu.

Tšehhid ei suutnud ohjeldada Portugali keskmängijat Neemias Quetat, kes tegi 23 punkti ja 18 lauapalliga suure kaksikduubli, lisades veel neli blokki ja kaks vaheltlõiget. Rafael Lisboa panustas võitu 15 punktiga, Travante Williams lisas omalt poolt 10 silma. Tšehhi eest jõudis kahekohalise punktisummani ainult kümme silma kogunud Vit Krejci.

Travante Williams ja Neemias Queta Autor/allikas: FIBA

Toimetaja: Kristjan Kallaste

