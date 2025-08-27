Võrkpalli karikavõistlustel mängitakse edaspidi välja ka väike karikas

Sel aastal on meeste võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka väikese karika võitja.

Meeste 2024. aasta karikavõistluste (Aadu Luukase karikavõistluste) finalistid alustavad mängimist veerandfinaalidest ja loositakse tabeli erinevatele pooltele (kohad 1. ja 2.). Ülejäänud, 2024/2025 hooajal osalenud meistriliiga klubid alustavad veerandfinaalidest ja loositakse kohtadele 3.-4. Kõik ülejäänud Eesti karikavõistlustele registreerunud võistkonnad loositakse tabelisse kohtadele 5. jne. Karikavõistlustel kolmandat kohta välja ei selgitata, vahendab volley.ee.

Veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid).

Süsteem:

Kui veerandfinaalis kaotab meistriliiga võistkond, asendab teda väikese karika turniiril eelringist välja langenud parim nn õnnelik kaotaja.

Kui kaotajaid on rohkem kui üks, lisandub paremusjärjestuses järgmine nn õnnelik kaotaja.

Nn õnneliku kaotaja määramisel arvestatakse eelringi tulemuste põhjal esmalt võitude arvu, siis punkte, seejärel üldist geimide suhet ning viimasena geimipunktide suhet (vajadusel).

Naiste Eesti karikavõistlustel alustavad 2025/2026 hooajal naiste Balti liigas osalevad võistkonnad veerandfinaalidest ja loositakse kohtadele 1.-3. Kõik ülejäänud Eesti karikavõistlustele registreerunud võistkonnad loositakse tabelisse võrdsetel alustel kohtadele 4. jne. Karikavõistlustel kolmandat kohta ei selgitata.

Nii meeste kui naiste finaal toimub 21. detsembril Tallinnas Unibet Arenal.

Eelringide mängud toimuvad kohalesõitudega: üks mäng kodus, teine võõrsil. Esimene mäng peetakse esimesena nimetatud võistkonna kodus. Koduvõistkond on kohustatud informeerima võrkpalliliidu sekretariaati koheselt pärast mängu toimumisaja kokku leppimist.

Võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul, kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim.