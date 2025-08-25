Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

Lisaks Türgile, Serbiale, Lätile ja Eestile kuuluvad A-alagruppi veel Tšehhi ja Portugal.

Türgi rahvusmeeskonna eest mängivad Onuralp Bitim (Fenerbahce Istabul), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Sehmus Hazer (Bahcesehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahcesehir Koleji), Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul), Cedi Osman (Panathinaikos Athens), Ercan Osmani (Anadolu Efes Istanbul), Sertac Sanli, Alperen Sengun (Houston Rockets), Kenan Sipahi (Bahcesehir Koleji), Erkan Yilmaz (Anadolu Efes Istanbul) ja Omer Yurtseven (Panathinaikos Athens).

Meeskonnast jäid välja Nikola Topic, Dejan Davidovac ja Balsa Koprivica. Serbia võitis kõik seitse suvist kontrollmängu.

Serbia peatreener Svetislav Pesici avalikustaud koondisesse kuuluvad Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Stefan Jovic, Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv), Vanja Marinkovic (Partizan Belgrade), Aleksa Avramovic (Dubai BC), Marko Guduric (Olimpia Milano), Ognjen Dobric (Crvena Zvezda), Nikola Jovic (Miami Heat), Tristan Vukcevic (Washington Wizards), Filip Petrusev (Dubai BC) Nikola Jokic (Denver Nuggets) ja Nikola Milutinov (Olympiacos Piraeus).

Läti alistas EM-i eelses kontrollkohtumises Sloveenia 100:88 ja Itaalia 83:68, kuid kaotas Itaaliale 75:91, Leedule 105:109 ja Kreekale 86:104.

Turniirile lähevad aga Davis Bertans (BC Dubai), Dairis Bertans (VEF Riga), Klavs Cavars (Sabah BK), Andrejs Grazulis (Joventut Badalona), Marcis Steinbergs (Baxi Manresa), Arturs Kurucs (CB Breogan), Rihards Lomazs (Telekom Baskets Bonn), Mareks Mejeris (U-BT Cluj Napoca), Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks), Rolands Smits (Anadolu Efes), Arturs Zagars (Fenerbahce) ja Kristers Zoriks (ESSM Le Portel).

Läti koondise peatreener Luca Banchi teatas pressikonverentsil, et koosseisust puuduvad Karlis Silins, Toms Skuja ja Kristaps Kilps.

