X!

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

Korvpall
Serbia vs Sloveenia
Serbia vs Sloveenia Autor/allikas: SCANPIX/Pedja Milosavljevic/SIPA
Korvpall

Korvpalli EM-il Eestiga samasse alagruppi kuuluvad Läti, Serbia ja Türgi avaldasid Riiga sõitvad mängijad. Esmaspäeval kinnitas ka Heiko Rannula EM-ile sõitva Eesti koondise.

Läti koondise peatreener Luca Banchi teatas pressikonverentsil, et koosseisust puuduvad Karlis Silins, Toms Skuja ja Kristaps Kilps.

Turniirile lähevad aga Davis Bertans (BC Dubai), Dairis Bertans (VEF Riga), Klavs Cavars (Sabah BK), Andrejs Grazulis (Joventut Badalona),
Marcis Steinbergs (Baxi Manresa), Arturs Kurucs (CB Breogan), Rihards Lomazs (Telekom Baskets Bonn), Mareks Mejeris (U-BT Cluj Napoca), Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks), Rolands Smits (Anadolu Efes), Arturs Zagars (Fenerbahce) ja
Kristers Zoriks (ESSM Le Portel).

Läti alistas EM-i eelses kontrollkohtumises Sloveenia 100:88 ja Itaalia 83:68, kuid kaotas Itaaliale 75:91, Leedule 105:109 ja Kreekale 86:104.

Serbia peatreener Svetislav Pesici avalikustaud koondisesse kuuluvad Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers), Stefan Jovic, Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv), Vanja Marinkovic (Partizan Belgrade), Aleksa Avramovic (Dubai BC), Marko Guduric (Olimpia Milano), Ognjen Dobric (Crvena Zvezda), Nikola Jovic (Miami Heat), Tristan Vukcevic (Washington Wizards), Filip Petrusev (Dubai BC)
Nikola Jokic (Denver Nuggets) ja Nikola Milutinov (Olympiacos Piraeus).

Meeskonnast jäid välja Nikola Topic, Dejan Davidovac ja Balsa Koprivica. Serbia võitis kõik seitse suvist kontrollmängu.

Türgi rahvusmeeskonna eest mängivad Onuralp Bitim (Fenerbahce Istabul),
Adem Bona (Philadelphia 76ers), Sehmus Hazer (Bahcesehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahcesehir Koleji), Shane Larkin (Anadolu Efes Istanbul), Cedi Osman (Panathinaikos Athens), Ercan Osmani (Anadolu Efes Istanbul), Sertac Sanli, Alperen Sengun (Houston Rockets), Kenan Sipahi (Bahcesehir Koleji), Erkan Yilmaz (Anadolu Efes Istanbul) ja Omer Yurtseven (Panathinaikos Athens).

Lisaks Türgile, Serbiale, Lätile ja Eestile kuuluvad A-alagruppi veel Tšehhi ja Portugal.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

korvpalliuudised

13:51

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

23.08

Treier: pean viie peal mängimiseks valmis olema

23.08

Prantsusmaa kossuäss peab operatsioonilauale heitma

23.08

Tass: tegime lolle eksimusi, mida me isegi trennis ei tee

22.08

Drell: oleme pikad ja liikuvad, me jääme EM-il ellu

22.08

Rannula: lubame, et järgmises mängus oleme kindlasti paremad

22.08

Eesti kaotas viimases kontrollmängus Suurbritanniale kümne punktiga

22.08

Korvpallikoondise mänedžer: küll Kotsar detailid ise välja räägib

22.08

Eesti vastane Tšehhi peab EM-il hakkama saama ilma põhimeheta

22.08

Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

22.08

Kotsar jääb vigastuse tõttu EM-finaalturniirist eemale

21.08

Serbia purustas NBA meeste eestvedamisel Sloveenia, Läti seljatas Itaalia

21.08

Rannula Kotsari seisust: toetame üksteist, poisid on valmis vastutust võtma

videod

sport.err.ee uudised

17:02

Populaarne Briti golfar jõudis 15 aasta järel viimaks PGA tiitlivõiduni

16:35

Segadus hankega võib halvendada Sillamäe staadioni rekonstrueerimise kvaliteeti

16:22

Kender ja Parijõgi lõpetasid U-20 EM-i 17. kohaga

15:48

Tippliigade tegevjuht Veiko Soo jätkab tööga Tartu JK Tammekas

15:19

Keira Rattur võitis Virtuse ujumise MM-il 50 m rinnuliujumises kuldmedali

14:49

Eesti tõukeratturid võitsid EM-i viimasel päeval neli hõbemedalit

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

13:51

Läti, Serbia ja Türgi kinnitasid korvpalli EM-ile sõitvad koondised

13:20

Eesti noorterekordit nihutanud Lessing: sain korraliku kogemuse

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

12:10

Juventus alustas uut hooaega võidu ja punasega

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

11:00

Filipiinide tennisist tegi taas ajalugu

10:23

Madridi Real sai kindla võidu Real Oviedo üle

09:46

Denis Grabe US Openi ajalooline medal jäi vaid ühe võidu kaugusele

loetumad

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

11:41

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

24.08

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

24.08

Olümpiahooaja eel ala vahetanud Hansen krooniti kohe Norra meistriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo