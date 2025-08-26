KUULA | "Võimlas" räägiti korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist

Vikerraadio spordisaates "Võimla" kohtusid sel nädalal Juhan Kilumets, Ivar Lepik ning pika eetripausi teinud Alvar Tiisler. Jututeemasid on küllaga, kuid pikalt peatuti korvpalli EM-finaalturniiril ning kuulajatelt küsiti, mis ootustega Eesti korvpallikoondis Riiga minema peaks.

Eesti korvpallikoondis alustab kolmapäeval Riias EM-finaalturniiri. Õlavigastuse tõttu ei saa koondist aidata võtmemängija Maik-Kalev Kotsar, lisaks kaotas kehvalt mänginud Eesti viimase kontrollmängu Suurbritanniale. Kui murelik peaks viimase nädala sündmuste valguses olema?

Eesti parim jalgrattur Madis Mihkels teeb ootamatult kaasa Hispaania velotuuril. Põhjust oli rääkida ka kodusest rattaspordist, sest aastase pausi järel sõideti taas Balti keti velotuur.

Kõikvõimalikel spekulatsioonidel on lõpp – Eesti jalgpallikoondise väravavaht Karl Jakob Hein liitus Saksamaa kõrgliigaklubi Bremeni Werderiga.

Rasmus Mägi maailmameistrivõistlustel starti ei lähe. Milline on MM-ile sõitev Eesti kergejõustikukoondis?

Kokku võeti ka Tallinna triatloninädalavahetuse emotsioonid.