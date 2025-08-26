X!

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

Vormelisport
Sergio Perez ja Valtteri Bottas
Sergio Perez ja Valtteri Bottas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Vormelisport

Järgmisest hooajas vormel-1 sarjaga liituv Cadillaci võistkond kuulutas teisipäeval ametlikult välja, et debüüthooajal on USA võistkonna pilootideks soomlane Valtteri Bottas ja mehhiklane Sergio Perez.

2023. aasta alguses teatasid IndyCaris pikalt tegutsenud Andretti Racing ja USA autotootja General Motors ühisest kavatsusest vormelispordi kuningliku sarjaga liituda. Kavatsus realiseerus kiirelt ning juba järgmisest hooajast sõidab F1-sarjas 11 võistkonda.

Cadillaci võistkond teatas ühtlasi välja oma peamiste pilootide nimed, kelleks on 35-aastased Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Kumbki sel hooajal võistelnud ei ole, aga Bottas on Mercedese nimekirjas reservsõitjana.

General Motorsi partnerettevõte TWG Global juht Dan Towriss ütles, et võistkond tahtis esialgu pilootideks võtta nooremaid mehi, aga siis otsustati ikkagi kogemuste kasuks. "[Bottase ja Perezi] kogemused, juhtimisoskused ja tehnilised teadmised on täpselt see, mis meil vaja on. Me oleme uhked, et nad usuvad meisse ja sellesse projekti," sõnas Towriss.

"Noori vormelipiloote on palju ja talenti on kõikjal, mistõttu oli see üpris keeruline otsus. Aga nende kahe juhtimisoskused paistsid selgelt välja," lisas ta.

Soomlane Bottas ütles, et Cadillaci ettevõtmine on tagasihoidlikult ambitsioonikas. "See pole ainult vormeliprojekt, see on pikaajaline visioon. Iga päev ei teki võimalust midagi täiesti algusest üles ehitada ja seda F1-ks valmis lihvida," ütles ta. "Ma olen saanud töötada maailma parimates võistkondades ja näen siin sarnast nälga. USA autospordis on Cadillac ikooniline ja mul on au, et saan F1-sarjaga liitumises kaasa lüüa."

Cadillac plaanis esialgu palgata vähemalt ühe Ameerika Ühendriikide sõitja, meedias ringles peamiselt kaks nime - Colton Herta ja Josef Newgarden - kuid Towrissi sõnul on vaja võistkonnal end kõigepealt üles ehitada. Lisaks on Newgardenil vaja IndyCari sarjas koguda punkte, et F1 litsents välja teenida.

"Meie jaoks on oluline luua teekond ka USA piloodile, aga debüüthooajaks oli Bottas ja Perez õige kombinatsioon," sõnas Towriss.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

vormeliuudised

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

10.08

Soomer sõitis Pärnus uue tippmargi, ajaloolisi vormeleid oli rekordarv

08.08

VIDEO | Paul Aron tegi rulalegendiga lõbusõidu

06.08

Aroni tiimikaaslane tegi testil avarii

05.08

Nädalavahetusel näeb Pärnus võistlemas ajaloolisi Eesti vormeleid

05.08

Paul Aron istus ka teisipäeval F1 masinasse

03.08

Boksitaktika mängis võidu Norrisele, Leclerc kukkus neljandaks

02.08

Leclerc valmistas Hungaroringil üllatuse

02.08

VIDEO | Verstappen viskas ootamatu leiu rajale ja sai karistada

02.08

Reedestel vabatreeningutel domineeris Lando Norris

01.08

Paul Aron istus taas F1 etapil Sauberi rooli

01.08

Max Verstappen pani kuulujuttudele punkti

29.07

Türgi soovib vormel-1 hooajakalendris püsivat kohta

sport.err.ee uudised

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

15:12

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

14:38

Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti korvpalli EM-ist, rattaspordist ja Ironmanist Uuendatud

loetumad

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo