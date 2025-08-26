Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

Järgmisest hooajas vormel-1 sarjaga liituv Cadillaci võistkond kuulutas teisipäeval ametlikult välja, et debüüthooajal on USA võistkonna pilootideks soomlane Valtteri Bottas ja mehhiklane Sergio Perez.

2023. aasta alguses teatasid IndyCaris pikalt tegutsenud Andretti Racing ja USA autotootja General Motors ühisest kavatsusest vormelispordi kuningliku sarjaga liituda. Kavatsus realiseerus kiirelt ning juba järgmisest hooajast sõidab F1-sarjas 11 võistkonda.

Cadillaci võistkond teatas ühtlasi välja oma peamiste pilootide nimed, kelleks on 35-aastased Valtteri Bottas ja Sergio Perez. Kumbki sel hooajal võistelnud ei ole, aga Bottas on Mercedese nimekirjas reservsõitjana.

General Motorsi partnerettevõte TWG Global juht Dan Towriss ütles, et võistkond tahtis esialgu pilootideks võtta nooremaid mehi, aga siis otsustati ikkagi kogemuste kasuks. "[Bottase ja Perezi] kogemused, juhtimisoskused ja tehnilised teadmised on täpselt see, mis meil vaja on. Me oleme uhked, et nad usuvad meisse ja sellesse projekti," sõnas Towriss.

"Noori vormelipiloote on palju ja talenti on kõikjal, mistõttu oli see üpris keeruline otsus. Aga nende kahe juhtimisoskused paistsid selgelt välja," lisas ta.

Soomlane Bottas ütles, et Cadillaci ettevõtmine on tagasihoidlikult ambitsioonikas. "See pole ainult vormeliprojekt, see on pikaajaline visioon. Iga päev ei teki võimalust midagi täiesti algusest üles ehitada ja seda F1-ks valmis lihvida," ütles ta. "Ma olen saanud töötada maailma parimates võistkondades ja näen siin sarnast nälga. USA autospordis on Cadillac ikooniline ja mul on au, et saan F1-sarjaga liitumises kaasa lüüa."

Cadillac plaanis esialgu palgata vähemalt ühe Ameerika Ühendriikide sõitja, meedias ringles peamiselt kaks nime - Colton Herta ja Josef Newgarden - kuid Towrissi sõnul on vaja võistkonnal end kõigepealt üles ehitada. Lisaks on Newgardenil vaja IndyCari sarjas koguda punkte, et F1 litsents välja teenida.

"Meie jaoks on oluline luua teekond ka USA piloodile, aga debüüthooajaks oli Bottas ja Perez õige kombinatsioon," sõnas Towriss.