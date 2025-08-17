X!

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Augusti lõpus korvpalli EM-finaalturniiri võõrustav Läti alistas koduses kontrollkohtumises Sloveenia korvpallikoondise, kelle tähtmängija Luka Doncic vigastas kolmandal veerandajal paremat jalga.

Sloveenid alustasid Riias toimunud kontrollmängu suurepäraselt ning saavutasid Luka Doncici juhtimisel avaveerandi lõpuks 13-punktilise eduseisu. Võõrustajad näitasid aga teisel veerandil sisu ning suutsid ise neljaga juhtima minna, kuid poolajapausile mindi siiski Sloveenia 52:50 eduseisul.

Kolmandal veerandil leidis aset hirmus moment, kui tiimikaaslane kukkus avapoolajal 26 punkti visanud Doncici jala peale, misjärel Los Angeles Lakersi superstaar riietusruumi lonkas. Pärast mängu tuli siiski Sloveenia täht väljakule tagasi, et kohtunikega pahandada.

Väljaande The Athletic ajakirjanik Dan Woike kirjutas, et Doncic pääses tõsisest vigastusest, aga Sloveenia peatreener Aleksander Sekulic ütles, et koondis annab lisainfot esmaspäeval.

Lätlased alustasid teist poolaega võimsa 18:0 spurdiga ning juhtisid sisuliselt terve poolaja vähemalt kümne punktiga, teenides lõpuks 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) võidu.

Kristaps Porzingis viskas 20 punkti ning haaras kuus lauapalli, Davis Bertans panustas võidumängus 16 punktiga ning Dairis Bertans ja Richard Lomažs lisasid omalt poolt 12 silma. Doncic kogus 17 minutiga 26 silma ja lisas veel viis korvisöötu ja neli lauda, Klemen Prepelic ja Gregor Hrovat panustasid 15 punktiga.

Läti koondis rändab järgmisena Ateenasse ning peab Kreekaga veel kaks kontrollkohtumist, Sloveeniat ootavad veel ees Suurbritannia ning Serbia.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

