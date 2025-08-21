X!

Eesti meisternaiskond TalTech/Macta Beauty loobus Balti liigast

Ülemöödunud hooajal Balti liiga võitnud ja viimati neljandaks jäänud TalTech/Macta Beauty võrkpallinaiskond keskendub tänavu vaid Eesti meistritiitli kaitsmisele.

TalTechi spordiklubi juhataja Rait Käbini sõnul on otsus tingitud piisaval tasemel mängijate puudusest. Kolm TalTech/Macta Beauty põhijõudu - Caterina Cicetti, Marily Lass ja Mirjam Karoliine Kask - siirduvad välismaale ning üks võtmemängijatest liituvat teise Eesti meistriliiga klubiga, kirjutas neljapäeval Delfi Sport.

"Oleme püüdnud kaks kuud Janis Sirelpuu (TaTechi peatreener), Sten Esna (Selver Tallinn võrkpallikooli treener) ja Marko Mettiga (Audentese treener) võistkonda komplekteerida, aga peame tõdema, et kui neli põhijõudu läheb minema, jääb meil inimjõudu lihtsalt väheks," nentis Käbin. "Võtame sel hooajal pigem suuna kasvatada oma noori ja teha rohkem trenni. Nimetame seda restardiks või vaheaastaks."

Eesti võrkpalliliidu spordidirektori Kert Toobali sõnul tuli TalTechi otsus eelmise nädala alguses ka alaliidule üllatusena, sest nad olid end juba Balti liigasse registreerinud ning nendega arvestati kalendri koostamisel.

Kõik teised Balti liiga naiskonnad jätkavad: Eestist Rae Spordikool/VIASTON, TÜ/Bigbank ja Audentes SG/NK, Lätist RSU/MSG, Riia Võrkpallikool/LU ja VK Jelgava ning Leedust Kaunas-VDU ja Jonavos "Aušrine".

