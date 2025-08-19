X!

Eesti laskurid teenisid Leedus kaksikvõidu

Laskmine
Andres Kull
Andres Kull Autor/allikas: Eesti Laskurliit
Laskmine

Nädalavahetusel Vilniuses toimunud rahvusvaheline haavlilaskmisvõistlus Žalgiris GP oli Eesti laskuritele edukas.

Kaevikrajal oli kvalifikatsioonivõistluse parim Andres Kull, kes tabas 200 märgist 169. Ka finaalis oli Kull parim 44 tabamusega. Kaksikvõidu tagas Eestile Aleksandrs Solovovs, kes sai finaalis kirja 37 tabamust. Kolmanda koha sai Saksamaa laskur Jörn Bartel, vahendab laskurliit.ee.

Kaarrajal saavutas Andrei Inešin kolmanda koha finaaltulemusega 40 tabamust. Selles harjutuses läks kaksikvõit Lätti, esikoha võitis Dainis Upelnieks (58) ja teise koha teenis Lauris Vejs (54). Karl-Peeter Ein saavutas neljanda koha tulemusega 32 tabamust.

Toimetaja: Henrik Laever

