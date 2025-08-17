Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

Eelmise aasta oktoobrikuisest õlaoperatsioonist taastunud Keity Meier startis triali Euroopa meistrivõistlustel lausa kolmeaastase vahe järel.

Tšehhi etapil Kyselkas jõudis ta mõlemal võistluspäeval kuue parema hulka. Ettepoole jäid konkurendid Itaaliast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Tšehhist. Lisaks juhendas Meier samas ka Eesti juuniore; tagala tegijatest jõudis Egert Kimmel kahel korral pjedestaalile.

"Laupäeval olin kuues ja pühapäeval viies. Kui ma siia tulin, siis ei teadnud, mida oodata, sest mul on jäänud paar aastat vahele ja on olnud ka õlavigastus. Nüüd asjad on paremuse suunas ja ma tõesti tulin siia oma vormi testima. Sain aru, et vau - nii palju toimub taga kuklas! Olen viimasel ajal Soomes trenni teinud ja see kõik on läinud õigesse kohta," rääkis Meier.

"Mul on tohutult hea meel ka, et Eesti juuniorid on teinud suure sammu edasi. Nad olid siin esimest korda stardis, Egert Kimmel võitis eile oma sõidus ja oli täna kolmas. See on äge ja elagu Eesti trial!" lisas Meier.