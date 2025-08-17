X!

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

Motosport
Foto: Kuvatõmmis
Motosport

Pika pausi järel osales triali Euroopa meistrivõistlustel Keity Meier, kes tegutses Tšehhi etapil nii võistleja kui treenerina.

Eelmise aasta oktoobrikuisest õlaoperatsioonist taastunud Keity Meier startis triali Euroopa meistrivõistlustel lausa kolmeaastase vahe järel.

Tšehhi etapil Kyselkas jõudis ta mõlemal võistluspäeval kuue parema hulka. Ettepoole jäid konkurendid Itaaliast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Tšehhist. Lisaks juhendas Meier samas ka Eesti juuniore; tagala tegijatest jõudis Egert Kimmel kahel korral pjedestaalile.

"Laupäeval olin kuues ja pühapäeval viies. Kui ma siia tulin, siis ei teadnud, mida oodata, sest mul on jäänud paar aastat vahele ja on olnud ka õlavigastus. Nüüd asjad on paremuse suunas ja ma tõesti tulin siia oma vormi testima. Sain aru, et vau - nii palju toimub taga kuklas! Olen viimasel ajal Soomes trenni teinud ja see kõik on läinud õigesse kohta," rääkis Meier.

"Mul on tohutult hea meel ka, et Eesti juuniorid on teinud suure sammu edasi. Nad olid siin esimest korda stardis, Egert Kimmel võitis eile oma sõidus ja oli täna kolmas. See on äge ja elagu Eesti trial!" lisas Meier.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

17.08

Meier osales pika pausi järel EM-il: trenn on läinud õigesse kohta

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Uute kavadega Selevko on USA-s plaani võtnud kolm neljakordset hüpet

17.08

Teppan: selliseid mänge tuleb võita, meile ei meeldi kaotada Uuendatud

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

17.08

Galeriid: Noorte sõudmismeistrivõistlused olid osavõturohked

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Eesti võrkpallikoondis jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Alcaraz ja Sinner lähevad taaskord finaalis vastamisi

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo