Galeriid: Noorte sõudmismeistrivõistlused olid osavõturohked

Sõudmine
Eesti noorte meistrivõistlused Aidus, esimene päev, 16.08.2025.
Nädalavahetusel Ida-Virumaal Aidu veeseikluskeskuse sõudekanalis peetud Eesti noorte meistrivõistlustel sõudmises selgusid võitjad neljas vanuseklassis.

Kõige rohkem paate oli stardis poiste B-klassi (s. 2009+) ühestel, kus 24 osaleja seas sai võidu Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) pärnakate Steven Runini ja Danil Bobrovi ees.

Sama vanuseklassi paarisaerulisi kahepaate oli stardis 17 ja võidu sai Pärnu SK paatkond Miku Tanel Vellet ja Artem Khatsanovskyi.

16 paati oli veel poiste C-1 klassi (s. 2011+) ühestel, kus esikolmikusse jõudsid Illia Lysyshin (Tallinna SK), Robert Vassiljev (TÜ ASK) ja Hans Pskovits (Pärnu Kalev).

A-klassis (s. 2007+) jagati medaleid ka kuninglikel kaheksapaatidel, kus neidude arvestuses oli kolme paatkonna seas parim Viljandi SK ja noormeeste arvestuses viie paatkonna seas Pärnu SK esimene koosseis.

Kõige vanemate, U23-klassis (s. 2003+) jagati välja viis medalikomplekti. Ühepaatidel olid võidukad noormeestest 11 paadi konkurentsis Kaarel Kiiver (TÜ ASK) ja neidudest 9 paadi konkurentsis Doris Meinbek (Viljandi SK).

Meistrivõistluste edukaim klubi oli Pärnu SK 7 kulla, 5 hõbeda ja 6 pronksiga. Viljandi SK sai 6 kulda, 4 hõbedat ja 2 pronksi. 5 kulda, 2 hõbedat ja 3 pronksi võitsid Tallinna SK esindajad. Medalite arvult oli Pärnu SK järel teine Pärnu Kalev, kuid nende 15-st medalist olid kuldsed vaid kolm, lisaks saadi 6 hõbedat ja sama palju pronksmedaleid.

Toimetaja: Rene Kundla

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

