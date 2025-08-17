Galeriid: Noorte sõudmismeistrivõistlused olid osavõturohked

Kõige rohkem paate oli stardis poiste B-klassi (s. 2009+) ühestel, kus 24 osaleja seas sai võidu Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) pärnakate Steven Runini ja Danil Bobrovi ees.

Sama vanuseklassi paarisaerulisi kahepaate oli stardis 17 ja võidu sai Pärnu SK paatkond Miku Tanel Vellet ja Artem Khatsanovskyi.

16 paati oli veel poiste C-1 klassi (s. 2011+) ühestel, kus esikolmikusse jõudsid Illia Lysyshin (Tallinna SK), Robert Vassiljev (TÜ ASK) ja Hans Pskovits (Pärnu Kalev).

A-klassis (s. 2007+) jagati medaleid ka kuninglikel kaheksapaatidel, kus neidude arvestuses oli kolme paatkonna seas parim Viljandi SK ja noormeeste arvestuses viie paatkonna seas Pärnu SK esimene koosseis.

Kõige vanemate, U23-klassis (s. 2003+) jagati välja viis medalikomplekti. Ühepaatidel olid võidukad noormeestest 11 paadi konkurentsis Kaarel Kiiver (TÜ ASK) ja neidudest 9 paadi konkurentsis Doris Meinbek (Viljandi SK).

Meistrivõistluste edukaim klubi oli Pärnu SK 7 kulla, 5 hõbeda ja 6 pronksiga. Viljandi SK sai 6 kulda, 4 hõbedat ja 2 pronksi. 5 kulda, 2 hõbedat ja 3 pronksi võitsid Tallinna SK esindajad. Medalite arvult oli Pärnu SK järel teine Pärnu Kalev, kuid nende 15-st medalist olid kuldsed vaid kolm, lisaks saadi 6 hõbedat ja sama palju pronksmedaleid.