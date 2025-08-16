X!

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

Võrkpall
Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis
Võrkpall

Reede õhtul kell 21.00 läheb Eesti rahvusmeeskond viimases Euroopa meistrivõistluste valiksarja kohtumises vastamisi Iisraeliga.

Eestil on D-alagrupis täisedu ja üheksa punkti ning edasipääs finaalturniirile on kindlustatud. Nüüd on mängus vaid koondise au ning edetabelipunktid, millest sõltub tulevikus ka tiitlivõistlustele pääsemine.

Samuti finaalturniile pääsu jahtival Iisraelil on teisena viis ja Horvaatial üks punkt. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Reedeses mängus ei saa haigestumise tõttu kaasa teha libero Silver Maar, kuid ülejäänud mehed on rivis.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et kogu meeskond tahab valiksarja lõpetada võiduga ja edetabelipunktid on samuti olulised.

"Täna on selline seis maailma võrkpallis, et iga mäng ametlikel võistlustel omab päris olulist kaalu, seal on võimalik võita ja seal on võimalik samavõrra kaotada tähtsaid punkte."

"Pikas vaates on omajagu mängus ja ei pea rääkima ainult pikast eesmärgist ehk MM-finaalturniirile jõudmisest, vaid kõikide võistlustel ja tuleval EM-il pannakse asetused paika punktide järgi. See teeb süsteemi atraktiivseks, keegi ei saa liiga lõdvalt võtta ja kõikidele mängudele peab täiega minema. Oleme suutnud hoida fookust ja head töist rutiini ja ma usun ja loodan, et see võiks väljenduda ka palliplatsil" kommenteeris peatreener.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

13.08

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

10.08

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

09.08

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

09.08

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

videod

sport.err.ee uudised

13:37

Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

13:06

Ebras pälvis Belgias 12. koha

12:34

Rekordilise Ülemiste ööjooksu võitsid Karel Hussar ja Liis Grete Hussar

12:03

Algasid Baltikumi suurimad suvemängud

11:35

Vikerraadio saatesse tuleb külla Irina Kikkas-Nõomaa

11:19

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

10:46

Prantsusmaa jalgpallikoondislane liitus Bayernist Al-Nassriga

10:17

Liverpool alustas Premier League'i võiduga Bournemouthi üle

09:49

Kolm eestlast sooritasid Rootsis edukalt Everestingu ronimisväljakutse

09:17

Alcaraz jõudis Cincinnatis poolfinaali

08:45

Sabalenka kaotas Cincinnati veerandfinaalis Rõbakinale, Swiatek pääses edasi

08:14

Lukas ja Lepp pääsesid U-22 EM-il 24 parema sekka

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

loetumad

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo