Eesti võrkpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mänguga Iisraeli vastu

Eestil on D-alagrupis täisedu ja üheksa punkti ning edasipääs finaalturniirile on kindlustatud. Nüüd on mängus vaid koondise au ning edetabelipunktid, millest sõltub tulevikus ka tiitlivõistlustele pääsemine.

Samuti finaalturniile pääsu jahtival Iisraelil on teisena viis ja Horvaatial üks punkt. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Reedeses mängus ei saa haigestumise tõttu kaasa teha libero Silver Maar, kuid ülejäänud mehed on rivis.

Peatreener Alar Rikberg ütles, et kogu meeskond tahab valiksarja lõpetada võiduga ja edetabelipunktid on samuti olulised.

"Täna on selline seis maailma võrkpallis, et iga mäng ametlikel võistlustel omab päris olulist kaalu, seal on võimalik võita ja seal on võimalik samavõrra kaotada tähtsaid punkte."

"Pikas vaates on omajagu mängus ja ei pea rääkima ainult pikast eesmärgist ehk MM-finaalturniirile jõudmisest, vaid kõikide võistlustel ja tuleval EM-il pannakse asetused paika punktide järgi. See teeb süsteemi atraktiivseks, keegi ei saa liiga lõdvalt võtta ja kõikidele mängudele peab täiega minema. Oleme suutnud hoida fookust ja head töist rutiini ja ma usun ja loodan, et see võiks väljenduda ka palliplatsil" kommenteeris peatreener.