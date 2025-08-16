Algasid Baltikumi suurimad suvemängud

Sel nädalavahetusel, 16.-17. augustil toimuvad Kambja vallas ja mujal Tartumaal 50. Eesti omavalitsuste suvemängud. Kavas on üle 15 spordiala ning selgitatakse välja parimad linnad, vallad ja väikesed omavalitsused.

50. Eesti omavalitsuste suvemängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Kambja Vallavalitsuse ja Tartumaa Spordiliiduga.

Eesti omavalitsuste suvemängude peakoordinaator ja Eestimaa Spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt rääkis, et suvemängud on ainus omataoline harrastussportlaste kompleksvõistlus, mis sai alguse 1970. aastal toimunud väikelinnade spartakiaadist.

"Suvemängud annavad võimaluse kogeda tõelist kogukonnatunnet, sest ühel nädalavahetusel saavad kokku inimesed eri paikadest ja põlvkondadest. Kõik ühise eesmärgi nimel – sportida ja esindada oma kodukohta. Usun, et just nendel mängudel sirguvad tulevased olümpiavõtjad ja maailmameistrid," sõnas Volt.

Suvemängudel selgitatakse üldkokkuvõttes nii parimad linnad, vallad kui ka väikesed omavalitsused. Omavalitsuste võistkondade aladeks on kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, meeste rannavolle, naiste rannavolle, meeste korvpall 3x3, naiste korvpall 3x3, tennis, petank, orienteerumine, kettagolf, jalgrattakross, mälumäng, köievedu, trikitõukeratta, juhtide ja spordijuhtide võistlus.

50. Eesti omavalitsuste suvemängud saavad olema aastate kõige rahvarohkemad, kus osaleb üle 2000 sportlase. Kergejõustikus on võistlejaid üle 400, kettagolfis ja orienteerumises üle 200. Meeste ja naiste võrkpallis, rannavolles ning meeste korvpallis 3x3 konkureerivad üle 20 võistkonna, petangis 33 ja mälumängus 27 võistkonda.

Kodukohta esindavad ka paljud praegused ja endised tippsportlased: kergejõustiklased Uku Renek Kronbergs, Kristjan Rosenberg, Karmen Bruus, Tanel Visnap, Eesti meister tennises Kristjan Tamm, võrkpallurid Argo Meresaar, Kristo Kollo, Rait Rikberg, Keith Pupart, orienteerujad Sigrid Ruul, Annika Rihma, Eveli Saue ja Ossi Rasmus Priks.

Eestimaa Spordiliit Jõud ühendab kõigi 15 maakonna spordiliite ning tegeleb sporditegevuse korraldamisega üle kogu Eesti. Spordiürituste korraldamise ja maakondade spordiliitude võrgustiku kaudu on kaasatud 650 liikmesklubi ligi 40 000 harrastajaga.

Spordiliit aitab luua spordiks ja tervislikeks eluviisideks vajalikke tingimusi, kus on olnud läbi ajaloo oluline roll nii harrastajatel kui ka esisportlastel.