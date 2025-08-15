Malsroos sai rattaorienteerumise MM-il 12., Hirv 15. koha

Poolas toimuvatel rattaorienteerumise maailmameistrivõistlustel tegid Eesti koondise liidrid kolmanda distantsina sõidetud ühisstardist tavarajal head sõidud, kui Lauri Malsroos sai meestest 12. ja Eleri Hirv naistest 15. koha.

Enam kui 80 mehe konkurentsis võitis viimastel aastatel rattaorienteerumise tiitlivõistlustel pikkadel distantsidel domineerinud Vojtech Ludvik Tšehhist, kellele see oli viiendaks individuaalseks MM-kullaks. Lõpuspurdis hõbemedalile alistas soomlane Tomi Nykänen napilt võõrustajate esindaja poolaka Bartosz Niebielski, kelle pronksmedal on Poola rattaorienteerumises üldse esimeseks MM-medaliks meeste seas.

Siinsel MM-il lühirajal neljanda koha saanud Lauri Malsroosil ei sujunud väikeste orienteerumisvigade ja kehvade teevalikute tõttu raja algusosa kõige paremini, mistõttu jäi ta liidergrupist paari minuti kaugusele. Ülejäänud distantsi, mis oli kokku linnulennuliselt 33,5 kilomeetrit, sõitis Malsroos küll väga hästi, kuid rajal peamiselt üksi pingutades ei piisanud sellest enamaks kui 12. kohaks (+3.47). Ühisstardist tavarada on MM-võistlustel kavas kaheksandat korda ja Malsroosi parimaks tulemuseks sellelt alalt on kaheksas koht 2018. aasta MM-ilt Austrias.

Eesti meestest alustas võistlust väga hästi Sander Pritsik, kes kuulus raja esimeses pooles ka 15 parema sekka sekka, kuid ei suutnud liidrite tempos veel lõpuni kesta. Kokkuvõttes saavutas mullu U-23 MM-i pikal rajal pronksi võitnud Pritsik 27. koha (+7.50). Vaid korra on ta täiskasvanute maailmameistrivõistlustel kõrgemale jõudnud, kui saavutas 2023. aastal Tšehhis peetud MM-il sprindis 22. koha.

Teistest Eesti meestest sai Priit Poopuu 43., Mihkel Mahla 46. ja Mihkel Järve 53. koha.

Naistest võidutses 27,3-kilomeetrisel rajal taanlanna Nikoline Splittorff koondisekaaslase Camilla Sögaardi (+3.21) ees, pronks kuulus Gabriella Gustafssonile (+3.33) Rootsist.

Eestlannadest näitas järjekordselt väga head sisu ja võistlejanärvi kogenud Eleri Hirv, kes lõpetas 15. kohaga (+5.22). Seejuures jäi rajal minutilise orienteerumisvea teinud Hirvel tal esikümnesse jõudmisest puudu vaid 18 sekundit. Ühisstardiga võistlused ja vahetu konkurents on talle ka varasemalt sobinud: tema MM-ide parimaks kohaks on 12., samuti ühisstardiga tavarajalt Rootsis 2022.

Mullu juunioride EM-il pikal rajal seitsmenda koha saanud ja tänavu esimest aastat naisteklassis võistlev Marii-Isabel Allikberg katkestas pärast suure orienteerumisvea tegemist hoidmaks jõudu järgmisteks startideks ehk pikaks rajaks ja teatesõiduks.

Võistluse tulemusi mõjutas vahejuhtum, kus vigastada saanud naisvõistlejat jäid maastikul abistama ja seetõttu katkestasid oma võistluse viieliikmeline grupp mehi, kelle seas ka tänavuse MM-i mõlema toimunud distantsi maailmameistrid - sprindi võitnud tšehh Krystof Bogar ja lühiraja võitnud soomlane Andre Haga. Abistajaid tänati autasustamistseremoonial nende spordimeheliku käitumise eest.

22. rattaorienteerumise maailmameistrivõistlused jätkuvad laupäeval pika raja võistlusega ning MM-programm lõpeb pühapäeval teatesõitudega.