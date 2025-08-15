Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

Viimase päeva võistlusmaastik oli mägisem kui eelmistel päevadel ning liikumise tegi eriti raskeks ligi 35-kraadine palavus.

Eestlaste medalisaak suurenes aga kolme medali võrra – hõbemedali teenisid Kirti Rebane (SK Mercury) klassis N50 ja Kristo Heinmann (OK Peko) klassis M35 ning pronksmedali Anu Akerman (OK Peko) klassis N45.

Oma klassis pälvisid kuuenda koha Anne Arold (OK Ilves; N70), Kairi Tuulmägi (SK Mercury; N40) ja Jüri Rokko (RSK Jõhvikas; M70). Kaheksanda koha said Margit Blehner (OK West; N85) ning Maie Abram (OK Ilves; N85) ning Lauri Ruberg (JOKA) pälvis M35 klassis kümnenda koha.

Kolmelt võistlusalalt kokku teenisid eestlased kümme medalit, kuid seekord mitte ühtegi kuldset. Järgmisel aastal toimuvad veteranide maailmameistrivõistlused Poola lõunaosas asuva Rzeszowi linna ümbruses.