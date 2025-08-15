Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

Kahe võistluspäeva järel on divisjonide liidrite vahed väikesed ning põnevust ja pinget tõotab tulla viimase viskeni.

Valitsevatest meistritest on tiitlit kaitsmas nii Kaidi Allsalu, Tanel Viirmann kui Triinu Orgla. Eelmisel hooajal meeste divisjoni meistriks kroonitud Albert Tamm sel korral võistlustest osa ei võta ning kahe võistluspäeva järel on divisjoni etteotsa rebinud end Mauri Villmann, kes on par'ist 20 viset vähem teinud.

Maico Rimmel jääb liidrist vaid ühe viske kaugusele (-19), kolmandal kohal jätkab Mathias Villota (-16) ning esikolmikusse pürgivad veel Roland Kõur ning juunioride maailmameister Taaniel Mehine (mõlemad -14).

Naiste seas hoiab esikohta Keiti Tätte (-13), kellele järgnevad Anneli Tõugjas-Männiste (-9) ja Kaidi Allsalu (-6).

Eesti meistrivõistlused on tähtsaim kodumaine jõuproov, mis toob kokku valitsevad meistrid, lootusandvad noored ning spordiala entusiastid üle Eesti. Annikoru kettagolfipark pakub mängijatele vaheldusrikkust ning tehnilisust - kitsad metsakoridorid ning pikad avatud rajad nõuavad mängijatelt nii täpsust kui jõudu.

Reedel mängitakse läbi kolmas võistluspäev, Eesti meistrid selguvad laupäeval.