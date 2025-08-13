X!

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

Jalgpall
Jalgpalli Konverentsiliiga: Tallinna FCI Levadia - Tbilisi Iberia 1999
Jalgpalli Konverentsiliiga: Tallinna FCI Levadia - Tbilisi Iberia 1999 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Jalgpall

Neljapäeval saab selgeks FCI Levadia võimalik edasipääs Euroopa konverentsiliiga neljandasse eelringi. Kodumängule minnakse vastu eelmisel nädalal võetud 3:2 võiduga.

Nädal aega tagasi võitis FCI Levadia võõrsil Luksemburgi meistrit Differdange'i seisuga 3:2. Eelringi pääsemisest lahutab neid veel vaid neljapäeval kodupubliku ees toimuv kordusmäng - edasipääsu tagab nii Eesti klubi võit kui ka viik. Kui Luksemburgi meister võidab normaalaja ühe väravaga, on oodata lisaaega ning vajadusel ka penalteid.

Levadia läheb olulisele euromängule vastu ilma poolkaitsja Aleksandre Lopes Gomeseta, kes sai eelmises mängus vigastada. Peatreeneri Curro Torrese sõnul tuleb korduskohtumises mängida veelgi paremini ning plaan on minna mängu võitma.

"Võit on tähtis. Peame paremini mängima, peame mängima nagu eelmises mängus, üksnes veel paremini. Oluline on individuaalset taset tõsta. See on eurosari, siin peab tõhusamalt mängima. [Neljapäeval] on samamoodi," sõnas Torres.

Levadia kapteni Rasmus Peetsoni sõnul on nädala jooksul trennides tähelepanu pööratud eelkõige eelmise mängu väravaolukordadele ning korduskohtumises on vaja kindlasti kaitses paremini mängida.

"Nagu Curro ütles, siis peame parandama oma mängu. Väravad tulid väga lihtsatest olukordadest, mis on välditavad, kus me saame teha paremaid otsuseid. Kaitseliinis langesime liiga palju ära, mis takistas siis enda plaani järgi pressida ja siis sellest tekkisid ka nende variandid," rääkis kapten.

Peetsoni sõnul on neil piisavalt pikk pink ja tihe graafik mehi ei heiduta, kuid üleliia palju ette ei mõelda ning võetakse üks mäng korraga.

Pall pannakse neljapäeval A. Le Coq Arenal mängu kell 19.30.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

14:53

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

12.08

Kalju ründaja sõlmis pika lepingu Belgia meistriga

12.08

Teisel naiste jalgpalli konverentsil jagab kogemusi edukas Norra klubi

sport.err.ee uudised

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:58

ETV spordisaade, 13. august

21:51

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

21:25

Paide lülitas Kuressaare karikavõistlustel konkurentsist Uuendatud

21:11

Malsroos saavutas rattaorienteerumise MM-il neljanda koha

19:57

Uuenduskuuri saanud Lõunakeskuse uisuplats taasavati

19:26

Tamm pidi Turus prantslase paremust tunnistama

18:54

U-15 jalgpallipoisid alistasid Läti ja võitsid koduse turniiri täiseduga

18:17

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

17:43

Harju Laagri poolkaitsja siirdub Sloveenia kõrgliigasse

17:11

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

16:36

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

15:38

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

14:53

Paide Linnameeskond laenas Brasiilia klubilt poolkaitsja

14:09

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

13:24

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

12:59

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

12:25

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

loetumad

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Rapla korvpallielu hakkab vedama kohalik legend

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Prantsuse tipptennisist sai mängu ajal kuumarabanduse: nagu oleksime ahjus

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

16:09

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo