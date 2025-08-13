Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

Nädal aega tagasi võitis FCI Levadia võõrsil Luksemburgi meistrit Differdange'i seisuga 3:2. Eelringi pääsemisest lahutab neid veel vaid neljapäeval kodupubliku ees toimuv kordusmäng - edasipääsu tagab nii Eesti klubi võit kui ka viik. Kui Luksemburgi meister võidab normaalaja ühe väravaga, on oodata lisaaega ning vajadusel ka penalteid.

Levadia läheb olulisele euromängule vastu ilma poolkaitsja Aleksandre Lopes Gomeseta, kes sai eelmises mängus vigastada. Peatreeneri Curro Torrese sõnul tuleb korduskohtumises mängida veelgi paremini ning plaan on minna mängu võitma.

"Võit on tähtis. Peame paremini mängima, peame mängima nagu eelmises mängus, üksnes veel paremini. Oluline on individuaalset taset tõsta. See on eurosari, siin peab tõhusamalt mängima. [Neljapäeval] on samamoodi," sõnas Torres.

Levadia kapteni Rasmus Peetsoni sõnul on nädala jooksul trennides tähelepanu pööratud eelkõige eelmise mängu väravaolukordadele ning korduskohtumises on vaja kindlasti kaitses paremini mängida.

"Nagu Curro ütles, siis peame parandama oma mängu. Väravad tulid väga lihtsatest olukordadest, mis on välditavad, kus me saame teha paremaid otsuseid. Kaitseliinis langesime liiga palju ära, mis takistas siis enda plaani järgi pressida ja siis sellest tekkisid ka nende variandid," rääkis kapten.

Peetsoni sõnul on neil piisavalt pikk pink ja tihe graafik mehi ei heiduta, kuid üleliia palju ette ei mõelda ning võetakse üks mäng korraga.

Pall pannakse neljapäeval A. Le Coq Arenal mängu kell 19.30.