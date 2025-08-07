X!

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

Jalgpall
FC Differdange 03 - Tallinna FCI Levadia
Tallinna FCI Levadia alistas jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga kolmanda eelringi avamängus võõrsil Luksemburgi klubi Differdange 3:2.

Esimesed kolm väravat löödi avapoolajal kuue minuti jooksul: 14. minutil viis Richie Musaba külalised juhtima, 17. minutil Samir Hadji viigistas ja 20. minutil tõrjus Differdange väravavaht Musaba pealelöögi posti, kust tagasipõrganud palli põrutas väravasse Mihkel Ainsalu.

Teise poolaja alguses õnnestus Levadial saavutada kaheväravaline eduseis, sest 53. minutil lõi Musaba oma teise värava ära. Seitse minutit hiljem sai aga vastaste poolt samaga hakkama Hadji.

Korduskohtumine peetakse neljapäeval, 14. augustil Tallinnas.

