Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

Esimesed kolm väravat löödi avapoolajal kuue minuti jooksul: 14. minutil viis Richie Musaba külalised juhtima, 17. minutil Samir Hadji viigistas ja 20. minutil tõrjus Differdange väravavaht Musaba pealelöögi posti, kust tagasipõrganud palli põrutas väravasse Mihkel Ainsalu.

Teise poolaja alguses õnnestus Levadial saavutada kaheväravaline eduseis, sest 53. minutil lõi Musaba oma teise värava ära. Seitse minutit hiljem sai aga vastaste poolt samaga hakkama Hadji.

Korduskohtumine peetakse neljapäeval, 14. augustil Tallinnas.