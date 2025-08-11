Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

Rainer Vassiljev on viinud Läti võrkpallikoondise Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lävele. Hoolimata kontrollmängus Eesti koondise alistamisest, arvab Vassiljev, et finaalturniirile jõudmine ei tohiks Eesti koondisele probleeme valmistada.

Sarnaselt Eestile alustas ka Rainer Vassiljevi juhendatav Läti eelmisel aastal valiksarja kahe võiduga ja on järgmise aasta finaalturniirile jõudmisele väga lähedal.

Kuna viimasel alagrupipäeval on neil koduväljakul vastaseks seni geimivõiduta Kosovo, siis peaks olukord turvaline olema. Vassiljev aga tabeliseisule suurt rõhku ei pane.

"Mina ütlen ausalt, et mina ei mõtle praegu sellele teisele mängule, mis meil nüüd [Kosovoga] tulemas on, vaid ikkagi sellele esimesele mängule [Slovakkiaga]. Punkte mina ei loe, tabelit ei ole mina põhimõtte pärast vaadanud, sest minu hinnangul on mängule oluliselt lihtsam vastu minna, kui lähed lihtsalt võitma," rääkis Vassiljev.

Vassiljevi juhendamisel mängib Läti teist aastat, lõppenud klubihooajal oli ta Pärnu võrkpalliklubi eesotsas. Sisuliselt 12 kuud aastas peatreeneriks olemine Vassiljevile probleeme ei valmista.

"Eelmisel aastal oli keerulisem, sest koondisemänge oli vähem. Sel aastal mängisime ka Kuldliigas ja harjusin selle rolliga ära. Igapäevatöös olen alati olnud peatreener, nii et usun küll, et olen ära harjunud."

Kuigi reedel sai Läti Eesti koondisest üllatavalt kindlalt jagu, leiab Vassiljev, et mängulises mõttes on Eesti hetkel igati heas seisus. "Eesti võistkonnas on piisavalt mehi, kes ennast õigel hetkel kokku võtavad ja selle edasipääsu teenivad," märkis Vassiljev.

Läti kohtub sel nädalal Slovakkia ja Kosovoga, Eesti läheb kolmapäeval võõras saalis vastamisi Horvaatiaga ja laupäeval võõrsil Iisraeliga.