Vassiljevile ust näidanud Liepaja treeneriks saab Curro Torres

49-aastane Torres oli viimati ametis Hispaania tugevuselt kolmandal liigatasemel palliva Real Murcia peatreenerina. Torrese käe all lõpetati hooaeg kümnendal tabelireal ja edestati väljalangemistsooni seitsme punktiga, vahendab Soccernet.ee.

Liepajas vahetab Torres välja eestlasest treeneri Vladimir Vassiljevi, kes jõudis ametis olla veidi alla kolme kuu. Vassiljev juhendas Läti klubi kõikide sarjade peale 16 mängus, millest võideti seitse ja kaotati üheksa.

Kuigi Liepaja teatas Vassiljeviga koostöö lõpetamisest vastastikusel kokkuleppel, tunnistas eestlane Soccernet.ee-le, et initsiatiiv tuli klubi poolt. "Klubi omanik ütles mulle, et ta raiskab igal aastal palju raha. Tulemused enne mind ei rahuldanud teda ja oodatud tulemused ei tulnud ka minuga. Nad tahtsid mingit muudatust," rääkis Vassiljev.

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