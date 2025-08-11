X!

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

Jalgpall
Eesti U-15 jalgpallikoondis
Eesti U-15 jalgpallikoondis Autor/allikas: Katariina Peetson/jalgpall.ee
Jalgpall

Noormeeste U-15 jalgpallikoondis jätkas suurepäraselt UEFA sõprusturniiri, kui TNTK staadionil võideti 8:0 Gibraltari eakaaslasi. Avakohtumisest oli eestlastel kirjas ka 8:2 võit Fääri saarte üle. Kolmapäeval selgub turniiri võitja Eesti ja Läti kohtumises.

Mängu avaväravat tuli oodata 22 minutit, kui Denis Zotov lõi võrku enda teenitud karistuslöögi. Kusjuures Zotov skooris karistuslöögist ka avamängus Fääri saarte vastu. Mõned minutid hiljem tehti taaskord Zotovi vastu viga, kuid seekord karistusala sees – järgnenud penalti realiseeris noormees ise, vahendab jalgpall.ee.

31. minutil sai ilusa võistkondliku kombinatsiooni järel löögile Mark Merzin, kes suunas palli Gibraltari väravasse. 41. minutil mängiti vasakul äärel vabaks Oskar Vahemets, kelle sööt leidis karistusalast Zotovi, kes vormistas külmavereliselt teise kübaratriki järjest – kolm väravat lõi ta ka Fääri saartele.

Avapoolaja lõpus tegi suurepärase individuaalse soorituse Kirill Belõhh, kes murdis paremalt äärelt läbi, mängis end löögile ning saatis palli värava tagumisse nurka.

Teisel poolajal jätkas väravasadu Jakob Viiroja, kes realiseeris 53. minutil nurgalöögile järgnenud võimaluse tugeva löögiga lati alla. 20 minutit hiljem säras paremal äärel Hugo Paade, kes murdis vastaste karistusalasse ning leidis hea sööduga Nathan Orava, kes tegi seisuks 7:0. 75. minutil kasutas Jaan Erik Põldma ära Gibraltari kaitsja eksimuse ning vormistas lõppskooriks 8:0.

Eesti ja Läti kohtuvad UEFA U-15 sõprusturniiri esikohamängus TNTK staadionil kolmapäeval kell 15.30.

Toimetaja: Maarja Värv

