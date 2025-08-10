X!

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

Kettagolf
Kettagolfi suure slämmi turniir Tallinnas lauluväljakul - naiste liidergrupp
Kettagolfi suure slämmi turniir Tallinnas lauluväljakul - naiste liidergrupp Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kettagolf

Eesti kettagolfipaar Kristin ja Silver Lätt said Chengdus toimuvatel maailmamängudel neljanda koha, kui pronksimatšis jäädi alla Läti paarile Elizabete Peksena ja Rainers Balodisile.

Veerandfinaalis läksid Lättid vastamisi Tšehhi paariga Krystina Jurcikova - Petr Striegler ja jäid nelja viskega peale. Võidule panid eestlased aluse viiendast rajast seitsmendani, kui kulutati üks vise vähem kui vastased.

Poolfinaalis ootas ees aga Ameerika Ühendriikide koondis, keda esindavad maailma tipud Missy Gannon ja Gannon Buhr. Lättid jäid kolmandal rajal taha, viigistasid kuuendal seisu, aga jäid kaheksandal uuesti tagaajaja rolli.

Ameeriklased olid paremad ka 13. ja 15. rajal ning Lättid enam ühelgi rajal vahet tagasi teha ei suutnud ehk kolmeviskelise paremusega pääses finaali USA.

Väga vihmases finaalis mindi vastamisi Läti paari Elizabete Peksena ja Rainers Balodisiga. Eestlased juhtisid kaks rada enne lõppu, kuid lätlased suutsid seisu viigistada ning nii mindi lisarajale, kus mängiti kaks rada võrdselt. Kolmandal rajal õnnestus lätlastel võit vormistada

Esikoha võitis USA paar Missy Gannon ja Gannon Buhr, kes alistasid soomlased Eveliina Saloneni ja Nestori Tuhkaneni.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

viimased uudised

16:49

Tasavägise lauritsapäeva jooksu võitis Roman Fosti

16:15

Paskotši: kui mängin samamoodi edasi, saan põhikoosseisus jätkata

15:46

Mõlemad Eesti paatkonnad lõpetasid U-19 MM-i 18. kohal

15:16

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

14:45

Katarina Elisabeth Käpa siirdus Poola klubisse Medyk Konin

14:14

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

13:45

Rullituuri Suure Munamäe etapi parimad olid Znotinš ja Oras

13:15

Maardu triatlonil võidutsesid Sander Ilves ja Kerttu-Liis Laane

12:45

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

12:14

Soomer võitis Pärnus Superbike´de sõidu, Kajak saavutas kaks esikohta

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

09.08

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

09:16

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

09.08

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

09.08

Kalev/Cramo tõi klubisse talendika ameeriklase

10:16

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

09.08

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo