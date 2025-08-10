Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

Eesti kettagolfipaar Kristin ja Silver Lätt said Chengdus toimuvatel maailmamängudel neljanda koha, kui pronksimatšis jäädi alla Läti paarile Elizabete Peksena ja Rainers Balodisile.

Veerandfinaalis läksid Lättid vastamisi Tšehhi paariga Krystina Jurcikova - Petr Striegler ja jäid nelja viskega peale. Võidule panid eestlased aluse viiendast rajast seitsmendani, kui kulutati üks vise vähem kui vastased.

Poolfinaalis ootas ees aga Ameerika Ühendriikide koondis, keda esindavad maailma tipud Missy Gannon ja Gannon Buhr. Lättid jäid kolmandal rajal taha, viigistasid kuuendal seisu, aga jäid kaheksandal uuesti tagaajaja rolli.

Ameeriklased olid paremad ka 13. ja 15. rajal ning Lättid enam ühelgi rajal vahet tagasi teha ei suutnud ehk kolmeviskelise paremusega pääses finaali USA.

Väga vihmases finaalis mindi vastamisi Läti paari Elizabete Peksena ja Rainers Balodisiga. Eestlased juhtisid kaks rada enne lõppu, kuid lätlased suutsid seisu viigistada ning nii mindi lisarajale, kus mängiti kaks rada võrdselt. Kolmandal rajal õnnestus lätlastel võit vormistada

Esikoha võitis USA paar Missy Gannon ja Gannon Buhr, kes alistasid soomlased Eveliina Saloneni ja Nestori Tuhkaneni.