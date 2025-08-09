Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

Eesti kettagolfipaar Kristin ja Silver Lätt võitis Chengdus toimuvatel maailmamängudel oma veerandfinaali, aga kaotas poolfinaali ja heitleb pühapäeval pronksmedalite nimel.

Veerandfinaalis läksid Lättid vastamisi Tšehhi paariga Krystina Jurcikova - Petr Striegler ja jäid nelja viskega peale. Võidule panid eestlased aluse viiendast rajast seitsmendani, kui kulutati üks vise vähem kui vastased.

Poolfinaalis ootas ees aga Ameerika Ühendriikide koondis, keda esindavad maailma tipud Missy Gannon ja Gannon Buhr. Lättid jäid kolmandal rajal taha, viigistasid kuuendal seisu, aga jäid kaheksandal uuesti tagaajaja rolli.

Ameeriklased olid paremad ka 13. ja 15. rajal ning Lättid enam ühelgi rajal vahet tagasi teha ei suutnud ehk kolmeviskelise paremusega pääses finaali USA.

Teises poolfinaalis alistas Soome paar Eveliina Salonen - Nestori Tuhkanen ühe viskega Läti paari Elizabete Peksena - Rainers Balodis ehk mängib pühapäeval kulla peale. Pronksiomaniku selgitavad aga kaks Balti riiki.

Mäng peaks algama Eesti aja järgi kell 9.30 hommikul ehk kohaliku aja järgi kell 14.30 pärastlõunal.