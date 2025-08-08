Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

Eesti kettagolfarid Kristin ja Silver Lätt näitasid Hiinas Chengdus toimuvatel maailmamängudel taset, kui teenisid segapaarismängus alagrupist esimesena edasipääsu.

Kettagolf on 24-aastase pausi järel taas maailmamängude kavas ning Chengdus mängitakse seegapaarismängu formaadis, kus 16 võistkonda on jagatud neljastesse alagruppidesse.

Eesti paar alistas esmalt Suurbritannia paari 5:1 ja siis Hiina paari 5:0, aga kolmandas vastasseisus mängiti Austriaga välja tasavägine 1:1 viik. Lätid kogusid kahe võidu ja ühe viigiga viis punkti ning tagasid A-alagrupist esimesena edasipääsu, veerandfinaali said veel britid Rachel Turton ja Ben Holding.

Veerandfinaalidega tehakse algust Eesti aja järgi laupäeva varahommikul, eestlased lähevad vastamisi Tšehhiga. Poolfinaalid toimuvad laupäeva ennelõunal, finaal ja pronksimatš aga pühapäeva ennelõunal.