Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

Kettagolf
Kristin Lätt
Kristin Lätt Autor/allikas: Disc Golf Pro Tour
Kettagolf

Eesti kettagolfarid Kristin ja Silver Lätt näitasid Hiinas Chengdus toimuvatel maailmamängudel taset, kui teenisid segapaarismängus alagrupist esimesena edasipääsu.

Kettagolf on 24-aastase pausi järel taas maailmamängude kavas ning Chengdus mängitakse seegapaarismängu formaadis, kus 16 võistkonda on jagatud neljastesse alagruppidesse.

Eesti paar alistas esmalt Suurbritannia paari 5:1 ja siis Hiina paari 5:0, aga kolmandas vastasseisus mängiti Austriaga välja tasavägine 1:1 viik. Lätid kogusid kahe võidu ja ühe viigiga viis punkti ning tagasid A-alagrupist esimesena edasipääsu, veerandfinaali said veel britid Rachel Turton ja Ben Holding.

Veerandfinaalidega tehakse algust Eesti aja järgi laupäeva varahommikul, eestlased lähevad vastamisi Tšehhiga. Poolfinaalid toimuvad laupäeva ennelõunal, finaal ja pronksimatš aga pühapäeva ennelõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

