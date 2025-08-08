Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

Võistlus, mida on aja vältel peetud nii Järvakandi Grand Prix, Järvakandi Lahtiste ja teiste nimede all, toob kokku lähinaabrite parimad vibusportlased.

Nimekaimad osalejad 83 sportlase hulgas on kindlasti Pariisi olümpiamängudel sportvibulaskmises Soomet esindanud Antti Tekoniemi ning maailmameistrivõistlustelt ja Euroopa meistrivõistlustelt pronksi võitnud plokkvibulaskur Robin Jäätma Türilt. Viimane neist soovib kindlasti oma eelmise aasta võitu kaitsta ning jõuda kolmanda järjestikuse Openi võiduni.

Lisaks temale on tulejoonel mõlemad möödunud aastal sportvibu klassis võitnud lätlased Lija Viktorija Seibute ning Romans Sergejevs, kellest viimane on ühtlasi ka valitsev U-18 vanuseklassi maailmameister.

Vaid plokkvibulaskur Lisell Jäätma ei saa käesoleval aastal oma võitu kaitsta, kuna esindab Eestit praegu Hiinas toimuvatel maailmamängudel. Kindlasti soovivad aga oma võiduarvet Järvakandi Openil avada kahe nädala tagused Eesti meistrid Emma Kask ning Priit Tanvel. Lisaks neile püüavad võitu ka Järvakandi tipud Triinu Lilienthal ning Karl Kivilo.

Esimese, 1970.aastal toimunud Järvakandi Openi (toona Järvakandi Grand Prix) võitsid individuaalarvestuses Eve Suits ja Mati Vaikjärv. Võistluse tulemuste kõrget taset näitab see, et esimesel neist on õnnestunud võistlus hiljem võita veel vaid korra ja seda tervelt 21 aastat hiljem.

Senise 55 toimumisaasta vältel on Järvakandi Openil kõige enam osalenud Eve Kivilo, kellel on kirjas juba tervelt 37 osaluskorda. Tema arvel on ka kõige enam individuaalseid võite – koguni 17. Kõige hämmastavam on seejuures, et tema esimese ja viimase võidu vahele mahub tervelt 25 aastat ning ta seisab tulejoonel ka käesoleval aastal. Traditsioone kannab edasi tema tütar Triinu Lilienthal, kes on seni Openil võidutsenud kolmel korral.