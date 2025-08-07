X!

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

11. oktoobril A. Le Coq Arenal toimuva jalgpalli MM-valikmängu Eesti - Itaalia vastu valitseb suur publikuhuvi: praeguse seisuga on täitunud juba enam kui 6000 istekohta.

Tavapärast piletimüügitempot arvestades on Eesti - Itaalia matšiks oodata täismaja, mistõttu soovitab jalgpalliliit kõigil huvilistel varakult pääse soetada. Mäletatavasti müüdi välja ka juunis toimunud Eesti meeste koondise kodumäng, kui kohtumisele Norraga elas tribüünidel kaasa 11 577 pealtvaatajat.

Neljakordne maailmameister Itaalia külastas A. Le Coq Arenat viimati 2010. aastal, kui põnevas Euroopa meistrivõistluste valikmängus viis Sergei Zenjov Eesti avapoolajal 1:0 juhtima, aga kohtumiste võitsid napilt 2:1 külalised.

Pall pannakse mängu laupäeval, 11. oktoobril A. Le Coq Arenal kell 21.45, festivaliala avatakse kell 19.00. Kolm päeva hiljem, 14. oktoobril võõrustab Eesti valiksarjas Moldovat. Mõlema kohtumise pääsmed on müügil Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel ja Piletilevis.

Toimetaja: Anders Nõmm

