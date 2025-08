Kalevi ja Viimsi naiskonnad teenisid meistriliigas võidulisa

Eesti jalgpalli naiste meistriliigas peeti nädalavahetusel kaks kohtumist, kus võidud said kirja JK Tallinna Kalev ning Viimsi JK.

Tabeli kuuenda ja seitsmenda koha lahingus sõitis Kalev külla Tammekale ning naasis koju 6:4 võiduga. 20. minutiks läksid tartlannad Rianna Väärsi ning Aleksandra Kelli väravatest 2:0 juhtima, kuid seejärel lõi Kalev neli tabamust järjest, autoriteks Anett Vilipuu, Marian Jaarman, Žanna Smirnova ning Maria Orav. Kuigi teisel poolajal tegi Tammeka poolt kaks korda skoori Annegret Kala, siis Kalevi poolelt lisasid lõpu eel veel kaks väravat Anastasija Fjodorova ning Orav, vahendab jalgpall.ee.

JK Tallinna Kalev on 12 punktiga tabelis kuues ning edestab nüüd Tartu JK Tammekat kuue silmaga. Juba kolmapäeval sõidab Kalev külla tabeli liidrile ehk Tallinna FC Florale.

Tabasalu asus Viimsi vastu juhtima juba viiendal minutil, kui täpne oli Keidy Pööra, kuid Penda Bah ning Melissa Aume viisid 37. minutiks ette Viimsi JK. Mängu järel pani ameti maha Tabasalu peatreener Valeri Makarov.

"Minu otsus astuda tagasi treeneri kohalt ei olnud kerge, kuid see oli vajalik. Olen pooleteise hooaja jooksul proovinud anda endast maksimumi ning tunnen, et olen jõudnud punkti, kus vajan aega puhkuseks, mõtete kogumiseks ja uute sihtide seadmiseks. Sellised perioodid on iga inimese jaoks olulised, eriti ametis, mis nõuab suurt pühendumist ja energiat," ütles ta klubi Facebooki kanali vahendusel.

Viimsi on 20 punktiga tabeli kolmandal ning Tabasalu 19 silmaga tabeli neljandal real.