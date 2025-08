VIDEO | Verstappen viskas ootamatu leiu rajale ja sai karistada

"Varsti pärast seda, kui auto number üks [Verstappen] garaažist välja lasti, võis näha, kuidas juht viskas rätiku kokpitist välja," seisis kohtunike raportis.

"Sõitja selgitas, et garaažis oli näorätik tema sülest istme kõrvale libisenud ja meeskond ei teadnud, et see on kokpitis."

"Kui juht taipas, et see on seal, siis liikus ta raja paremasse serva ning üritas selle autost ja teest võimalikult kaugele visata," lisati.

Näo pühkimiseks mõeldud rätik maandus aga asfaldile ja oli seal sessiooni lõpuni.

Kohtunikud nõustusid argumendiga, mille kohaselt oli rätik ohtlikum kokpitis kui rajal, sest see võis jääda pedaalide vahele kinni ja segada Verstappeni võimet autot juhtida. Sellest lähtuvalt otsustati hollandlast karistada noomitusega.

Võistluste žürii leidis süüd ka Red Bulli võistkonnal, kes oli auto ohtlikus olukorras garaažist välja lubanud, kuigi täpsustas, et tegemist oli vähem tõsise situatsiooniga kui juhul, mil kokpitis olnuks mingi kõva ese.