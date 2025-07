Kaspar Kuusmaa jätkab Viimsi särgis

"Otsustasin algaval hooajal Viimsis jätkata, sest siin on töökad treenerid ning igal noorel mängijal on võimalus saada palju mängukogemust. Minu järgmise hooaja eesmärk on anda endast iga mäng 100 protsenti kuni lõpusireenini," ütles 185 sentimeetri pikkune tagamängija.

Kuusmaa kogus mullu Eesti-Läti liigas Viimsi eest keskmiselt 21 minutiga 5,9 punkti, 3,6 resultatiivset söötu ning 1,7 lauapalli.

"Hea meel, et Kaspar meiega jätkab ja saan treenerina temaga koostööd jätkata," sõnas Viimsi juhendaja Valdo Lips. "Kaspar oma kirgliku ja võitlusliku spordimehe hingega annab meie võistkonnale kahtlemata energiat ja paneb publiku silma särama."

"Ta saab meie tagaliinis olema suures rollis. Tean, et ta on ka sel suvel treeningutel kõvasti vaeva näinud ning usun, et Kaspar teeb senini oma elu parima hooaja. Ta teab, mida peab korvpalliväljakul tegema, et individuaalselt karjääris samm edasi teha ning võistkonda võitudele aidata," lisas treener.