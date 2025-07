Hooaja kolmas Tallinna derbi lükati Levadia euroedu tõttu septembrisse

Tänavu on kaks Tallinna derbit mängitud, kui 12. aprillil Sportland Arenal lepiti 0:0 viiki ja 18. mail A. Le Coq Arenal sai Flora Rauno Sappineni väravast 1:0 võidu. Esimest mängu jälgis kohapeal 1184 ja teist kohtumist 1687 pealtvaatajat, vahendab soccernet.ee.

Hooaja kolmas Tallinna derbi FC Flora ja FCI Levadia vahel oleks esialgu pidanud toimuma 8. augustil, aga Levadia euroedu tõttu lükati 23. vooru kohtumine praeguse seisuga 24. septembrile. Mäng toimub A. Le Coq Arenal. Seejuures 17. septembril toimub Levadia ja Flora vaheline Premium liiga 28. vooru kohtumine.

See on tavapärane praktika, et Eesti klubid saaksid keskenduda eurosarjamängudele. Levadia kohtub Konverentsiliiga kolmandas eelringis Luksemburi meistri Differdange'iga ja kahe kohtumise vahel koduliigas väljakule ei astuta.