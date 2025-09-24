Flora lagunes ja lubas Levadia kolme punkti kaugusele

Deivid Andreas viis Flora 25. minutil juhtima ja veerand tundi hiljem kasvastas sama mees kodumeeskonna eduseisu kaheväravaliseks.

Kohe teise poolaja alguses lõi Levadia ühe värava tagasi, kuid see tabamus tühistati olukorrale eelnenud suluseisu tõttu. Paar minutit hiljem avas brasiillasest leegionär Wendell siiski Levadia väravaarve ja 64. minutil viigistas seisu Mihkel Ainsalu. Tagasituleku ja võidu vormistas 74. minutil täpse kauglöögiga Edgar Tur.

Levadia pani võiduga punkti Flora kuue mängu pikkusele võiduseeriale. Ühtlasi muutus heitlus tabelitipus taas pingeliseks, sest seitse mängu enne hooaja lõppu lahutab suurrivaale vaid kolm punkti.

Nõmme Kalju alistas 25. vooru järele peetud kohtumises võõrsil Harju Laagri 3:2. Võitjate poolel said jala valgeks Kristjan Kask (21. min), Mattias Männilaan (26.) ja Ivans Patrikejevs (87.), Harju särgis olid täpsed Ramol Sillamaa (31.) ja Daniil Rudenko (61.). Kalju asub liigatabelis neljandal ja Harju seitsmendal positsioonil.

Tabeliseis: 1. Flora 66 punkti, 2. Levadia 63 p, 3. Paide 55 p, 4. Kalju 55 p, 5. Trans 47 p, 6. Vaprus 45 p, 7. Harju 28 p, 8. Tammeka 23 p, 9. Kuressaare 21 p, 10. Kalev 14 p.

Enne mängu:

Levadia alustas hooaega võimsalt ning figureeris liigatabeli tipus sisuliselt hooaja algusest saati, kuid Flora hüppas neist maikuu lõpus mööda. Levadia võttis järgmise kuuga oma esikoha tagasi ning püsis seal augusti lõpuni, aga viimases kolmes kohtumises on Levadia teeninud vaid ühe viigipunkti.

Alates nende viimasest võidust 29. augustil on nad kaotanud Nõmme Kaljule 1:2 ning alles nädal tagasi ka Florale 1:3. "Motivatsioonis pole meie puhul küsimust. Väga raske on selgitada, mis on meiega juhtunud," ütles Levadia poolkaitsja Til Mavretic mängueelsel pressikonverentsil.

"Mõnikord tekitab frustratsiooni see, kui palju energiat me mängu paneme - mängime palliga ja ründame, pressime, siis aga laseme vastasel võimalusi luua ja värava lüüa. Peame need asjad korda tegema. Mõnikord teeme asjad vastasele liiga lihtsaks," lisas ta. "Aga probleem ei ole motivatsioonis ja riietusruumis valitsevas energias."

Flora on hooaja vältel Levadia kannul püsinud ning on rivaaliga võrreldes täiesti teistsuguses hoos: Flora on võitnud Premium liigas oma viimased kuus kohtumist, viimati tunti koduses kõrgliigas kaotusvalu üldse 21. juunil.

"Need on mängud, kus eraldi motiveerimist keegi ei vaja. Kõik teavad, mis on kaalul," ütles ründaja Rauno Sappinen. "Meie jaoks on kõige olulisem mängida enda mängu, teha neid asju, mis oleme kokku leppinud."

Sel hooajal on Flora ja Levadia kohtunud kolmel korral, Flora on võitnud kaks kohtumist ja aprillis mängiti viiki. Tõenäoliselt minnakse vastamisi ka Tipneri karikavõistlustel, aga kolmapäevane derbimäng on Eesti meistri selgitamises ülimalt oluline, sest Flora (66 punkti) läheks võidu puhul üheksaga juhtima. Kui Levadia (60 p) kehv hoog jätkub, avab see potentsiaalselt ukse ka Paide Linnameeskonnale (55 p).