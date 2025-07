Robi Saarma karjäär jätkub Tšehhi kõrgliigas

Eesti jalgpalliklubi Paide Linnameeskond andis teada, et nende esiründaja Robi Saarma siirdub Tšehhi kõrgliigaklubisse FK Pardubice.

Paide teatas teisipäeva pärastlõunal, et Pardubice soetas 24-aastase ründaja mängijaõigused. "Suur-suur aitäh kogu klubile, mu meeskonnakaaslastele ja treeneritele, kes on mul aidanud aastate jooksul saada paremaks mängijaks ja inimeseks," ütles Saarma.

"Ilma nende abita poleks ma seda edasisammu suutnud teha. Veel üks suur aitäh läheb minu poolt ka klubi toetajatele ja fännidele, kes igal kodu- ja võõrsilmängul meid vaatamas käisid ja kaasa elasid. Hoian tulevikus Paidele pöialt ekraani taga ja ehk kohtume teie kõigiga veel staadionil!" lisas ta.

2022. aastal Paidega liitunud ning debüüthooajal kohe 15 tabamusega klubi suurimaks väravakütiks tõusnud Saarma lõi mullu Linnameeskonna eest 16 väravat ning on tänavu skoori teinud juba kaheksal korral. Kokku esindas ta Paidet Premium liigas 117 mängus ning lõi 43 väravat.

Debüüdi rahvuskoondises tegi Saarma 2023. aasta jaanuaris maavõistlusmängus Soomega ning on A-koondist esindanud kaheksa korda.

Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ütles, et Saarma viis järgmisele tasemele tema töökus. "Robi on järjekordne hea näide töökast Eesti mängijast, kes tänu visadusele, pühendunud tööle ning arengule teeb järgmise sammu suurematele jalgpalliareenidele," ütles Kams. "Oleme klubina loonud noormängijatele hea platvormi arenemiseks ning sihipärast ja mõtestatud tööd tehes suutnud neile pakkuda head keskkonda kasvamiseks."

"Robi on elu esimese välislepingu auga välja teeninud raske tööga ja oma esitustega Eesti ja Euroopa jalgpalliväljakutel. Ta on suutnud kolme ja poole aastaga end tõestada kõrgest klassist mängumehena oma arvukate väravate ja resultatiivsete söötudega. Edu, Robi!" lõpetas spordidirektor.

Pardubice klubi tõusis 2020. aastal Tšehhi kõrgliigasse ja on seni parima tulemusena teeninud seitsmenda koha. Mullu lõpetati hooaeg 16 meeskonna konkurentsis 15. kohaga, aga üleminekumängudes jäädi siiski liigasse püsima.