Teisel poolajal kaptenipaela kandnud Saarma aitas Pardubice 17:0 võiduni

Saarma ja Tšehhi kõrgliigaklubi Pardubice sõitsid külla madalamates liigades osalevale Holicele, kes tähistas 120. sünnipäeva. Võõrustajate kahjuks rikkusid külalised peorõõmu ära, kinkides neile 0:17 kaotuse. Teiseks kolmveerandtunniks platsile saabunud Saarma sai oma õlavarre ümber kaptenipaela ning skooris kaks korda, vahendab Soccernet.ee.

Eestlaste trio Markus Poom, Kristo Hussar ja Dimitri Jepihhin osales Slovakkia kaheksanda tiimi Trencini hooajaeelses treeningmängus esiliigaklubi Petržalka vastu. Poom tegi Trencini 4:2 võidumängus kaasa esimese ja Hussar teise poolaja, Jepihhin sekkus 74. minutil.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.