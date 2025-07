Eesti kardisõitja võitis EM-hõbeda

Kajak kogus kolmest etapist koosnenud sarja kokkuvõttes 152 punkti. Võitis Maksim Orlov 275 punktiga, sakslane Maximilian Schleimer kogus kolmandana 133 punkti. Teisel etapil Itaalias poodiumile jõudnud Kajak tegi ka viimasel etapil Saksamaal Mülsenis hea alguse, kui sõitis kvalifikatsioonis välja kuuenda ringiaja.

"Treeningutel oli raske uue rehvitootjaga kiirust leida, sest meil olid ka mõned tehnilised probleemid. Sellegipoolest saime reedeseks kvalifikatsiooniks asjad enam-vähem paika ning sõitsin oma kvalifikatsioonigrupis teise aja välja," rääkis Kajak, kes uskus, et suutnuks mõne lisaringi korral ka ajasõidu võita.

Laupäev algas samuti tugevalt, kui Team Estonia Autosport sportlane võitis esimese eelsõidu. Kahjuks rikkusid järgmise kahe eelsõidu tulemused mootoriprobleemid.

"Esimeses eelsõidus teenisin kindla võidu. Teine eelsõit algas hästi: juhtisin paar ringi alguses ning langesin seejärel teisele kohale. Kahjuks eelsõidu lõpus, kui viis ringi oli jäänud, märkasin, et veetemperatuur on järsult tõusnud. Eeldasin, et veepumba rihmad olid sõidu ajal katki läinud ja nii ka oli. Viimasele ringile minnes lootsin, et saan lõpuni tulla. Sõit lõppes aga kahjuks viimase ringi esimeses kurvis mootoririkke tõttu," rääkis Kajak. "Kolmas ja viimane eelsõit algas samuti hästi. Pärast esimest ringi hoidsin kolmandat kohta ning ründasin teist. Kahjuks andis mootor otsad peale esimese ringi lõppu, seekord polnud kindel, miks see juhtus."

Tehniliste rikete tõttu sai eestlane kirja kaks katkestamist ja hoidis eelsõitude järel 29. kohta. "Pühapäevasele eelfinaalile läksin rahuliku mõttega peale – juhtub, mis juhtub. Ei tahtnud sarja punktitabeli peale mõelda, sest konkurendid teenisid palju punkte," tõdes ta.

Võimsa eelfinaaliga tõusis Kajak kümne koha võrra, kogudes korralikult punkte ja parandades finaali stardikohta.

Määravas finaalsõidus tegi eestlane 17. kohalt vägeva stardi, tõustes esimese ringiga kuue positsiooni võrra. Esiviisiku tempot näidanud Markus Kajak tõusis finaali lõpuks kuuendale kohale ja tagas sellega Euroopa meistrivõistluste hõbeda. "Finaaliks omale liialt pinget peale ei pannud ja kõik tuli välja. Mul on ääretult hea meel, et raskustele kordagi alla ei vandunud ning andsin endast maksimumi lõpuni välja," kinnitas ta.