Teise kohaga lõpetanud Lätt: õnneks visked olid jälle head

Neljapäeva lõpuks alles 20. kohal olnud, aga laupäeval liidrikohale tõusnud Lätt jäi kokkuvõtteks teiseks. Eelviimasele rajale minnes oli eestlanna soomlanna Silvia Saarineniga viigis, kuid lõpuks võitis Saarinen kahe viskega.

"Täna oli hästi raske päev minu jaoks. Kuidagi asjad ei toiminud või ma ei usaldanud ennast ja ma ei suutnud seda parandada ja sellepärast tulemus on ka selline nagu ta on," rääkis Lätt.

"Õnneks visked olid jälle head, et selle üle saab rõõmus olla, aga natukene tuleb puhata ja put'i kallal tööd teha ja siis saab jälle võistlusareenile naasta," lisas ta.

30-aastane Keiti Tätte teenis üheksanda koha. Ta jäi mänguga rahule, sest esikümnes lõpetada oli tema jaoks suur saavutus.

"Viimane ring läks raskeks lõpupoole, aga enne lõppu rahvas jälle toetas. Siin see viimane kõnd eelviimasele rajale, siis kõik hakkasid plaksutama ja tulid, et läheb Keiti, lõpetame tugevalt ja lõpetasin kohe kahe birdie'ga, et peale seda on väga väga hea tunne," ütles Tätte.

Meeste arvestuses võitis ameeriklane Calvin Heimburg. Eestlastest oli parim Mauri Villmann, kes kaotas võitjale 16 viskega ja teenis sellega üheksanda koha.

"Emotsioonid on väga head, et suutsin mängida ennast top kümnesse. Kui keegi oleks enne võistlust pakkunud majori top kümmet, siis ma oleks selle kahe käega vastu võtnud," ütles Villmann.

"Mäng oli üsna hea, esimene ring natuke kahvatu, aga ma jään oma mänguga rahule," lisas ta.