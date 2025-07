Pikalt vähemuses mänginud Saksamaa alistas Prantsusmaa penaltiseerias

Saksamaa tegi endal elu raskeks kohe kohtumise alguses, kui juba 11. minutil sai vastasmängijat juustest sikutanud Kathrin Hendrich VAR-i abiga punase kaardi. Kuna Hendrich sai pahandusega hakkama Saksamaa karistusalas, siis määrati Prantsusmaa kasuks penalti, mille Grace Geyoro edukalt realiseeris.

Eelisseisus prantslannad hakkasid seejärel pallivaldamist domineerima, kuid Saksamaal õnnestus 25. minutil viigistada, kui nurgalöögist tulnud palli suunas kauni pealöögiga võrku Sjoeke Nüsken.

Delphine Cascarino sahistas avapoolaja lõpus Saksamaa väravavõrku, ent VAR vaatas olukorra üle ja tuvastas suluseisu. Sama stsenaarium rullus lahti teise poolaja alguses, kui Geyoro tabamus tühistati suluseisu tõttu.

Mängu edenedes hakkas Saksamaa aktiivsemalt ründama ja neil avanes 69. minutil suurepärane võimalus juhtima minna, kuid Prantsusmaa puurivaht Pauline Peyraud-Magnin sai Nüskeni penaltilöögile näpud vahele.

Normaalaja viimased minutid kuulusid pigem Prantsusmaale, aga Saksamaa pidas survele vastu ning kohtumine jätkus lisaajal, kus kumbki võiduväravani ei jõudnud.

Edasipääseja selgitati penaltiseerias ning seal saatis edu Saksamaad. Kangelaseks kerkis väravavaht Ann-Katrin Berger, kes tõrjus kaks prantslannade sooritust ja realiseeris ka ise ühe penaltilöögi.

Saksamaa kohtub kolmapäevases poolfinaalis valitseva maailmameistri Hispaaniaga. Päev varem selgitavad teise finalisti välja tiitlikaitsja Inglismaa ja Itaalia.

Enne mängu:

Prantsusmaa jahib oma ajaloo esimest tiitlit suurvõistlustelt, 2022. aastal teenitud kolmas koht ongi nende parim esitus seni. Tänavusel turniiril näitasid nad aga D-alagrupis taset, kui teenisid kolm võitu: Inglismaa alistati 2:1, Wales 4:1 ning Holland lausa 5:1. Prantsusmaa on löönud turniiril 11 väravat, seejuures on jala valgeks saanud üheksa erinevat mängijat.

"Me oleme ettearvamatud," ütles maailma parimate ründajate hulka kuuluv Marie-Antoinette Katoto. "Iga mängija võib otsustav olla. Isiklikult naudin igat minutit."

Prantslannadel midagi lihtsalt ei tule, sest teisel pool väljakut on kaheksakordne Euroopa meister Saksamaa, kes võitis vahemikus 1995-2013 kuus järjestikust EM-tiitlit. 2017. aastal jõudsid nad aga veerandfinaali ning kolm aastat tagasi tuli finaalis tunnistada võõrustaja Inglismaa paremust.

Tänavuse turniiri mänguvorm oleks justkui kaldu Prantsusmaa poole, sest Saksamaa alistas C-alagrupis küll Poola 2:0 ning Taani 2:1, kuid Rootsi vastas nende kiirele tabamusele lausa nelja väravaga. Saksamaa on sel turniiril löönud ise viis väravat, kuid lubanud endale sama palju lüüa.

"Meie jaoks oli väga oluline pettumustvalmistav tulemus Rootsi vastu seljataha jätta. Me oleme suutnud oma pilgud pöörata veerandfinaali poole ning läheneme sellele mängule mõttega, et ainult meie enda esitus määrab meie saatuse sel turniiril," rääkis Saksamaa peatreener Christian Wück. "Oleme näinud teistes veerandfinaalides, kui oluline on endast kõik anda ja lõpuni uskuda. Itaalia pidi 90 minutit tööd tegema ja üks veerandfinaal läks penaltitele. Me peame kõigeks valmis olema ja lootma, et lõpuvile kõlades tähistame just meie."

Prantsusmaa ja Saksamaa naiskonnad teavad üksteist hästi ning prantslannad himustavad kindlasti revanši, sest just Saksamaa lülitas nad kolm aastat tagasi Inglismaal toimunud EM-il poolfinaalis konkurentsist. Eelmise aasta teenis Rahvuste liigas aga võidu Prantsusmaa.

Selle mängu võitja kohtub poolfinaalis Hispaaniaga, kes alistas võõrustaja Šveitsi 2:0. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Itaalia ja valitsev Euroopa meister Inglismaa.