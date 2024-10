Keenia jooksja viis maratoni naiste maailmarekordi uude ajastusse

30-aastasel Chepngetichil kulus 42 kilomeetri ja 195 meetri läbimiseks kaks tundi, üheksa minutit ja 56 sekundit. Üldarvestuses andis see kümnenda koha ehk teda suutis edestada vaid üheksa meest.

We've said this before but...



Watch it. Drink it in. We swear you'll never see anything like this again. #AbbottWMM #chicagomarathon2024 pic.twitter.com/rOsqgLyMFy