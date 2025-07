Keila KK esindusmeeskonnaga liitub Eesti noortekoondislane

Oma korvpalluriteekonda alustas Rüütel Orissaares, kust siirdus 16-aastaselt Itaalia esiliigasse ning sealt edasi juba ookeani taha, kus pallis Miamis Immaculata-La Salle'i keskkoolis. 2023/2024 hooajal sõlmis ta profilepingu Saksamaa klubiga Bonn.

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneri Andres Sõbra sõnul on Rüütlil noore ea kohta all korralik välisliigade kogemus: "Eesti meistriliiga tasemel on tema jaoks tegu debüüthooajaga ning kindlasti võtab uue liigaga harjumine natuke aega, kuid usun, et tema pikkus ja hea viskekäsi annavad kindlasti meeskonnale palju juurde."

"Olen väga õnnelik, et saan see aasta liituda Keila KK meeskonnaga. Arvan, et see on hea koht, kus teha enda Eesti meistriliiga debüüt ja fännidega näeme saalis juba varsti," sõnas Rüütel.

Keila KK on avalikustanud 2025/2026 hooajaks neli mängijat. Meeskonnas jätkavad Ralf Sats ja Patrik Peemot ning uute liitujatena on kinnitatud Ron Laanemaa ja Eke Rüütel.