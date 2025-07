Lätt jäi Norras napilt esikolmikust välja

Lätt tegi pühapäeval korralikku etteaste, läbides 18 rada tulemusega kuus viset alla par'i ja kuuludes kolme mängija hulka, kelle ringi reiting ületas tuhande piiri (1001).

Lätt viskas viimases ringis kaheksa birdie't, kaks bogey't ja kaheksa par'i ning sai kolme päeva summaks tulemuse kümme viset alla par'i.

See tähendas, aga seda, et teisest kohast jäi lahutama vaid üks vise, kuna ameeriklannad Cadende Burge ja Ella Hansen ning soomlanna Silva Saarinen said kirja tulemuse -11. Võistluse võitis aga ameeriklanna Holyn Handley (-15).

Keiti Tätte piirdus viimasel päeval tulemusega kaks viset üle par'i ja see tähendas kokkuvõttes tulemust üks vise alla par'i, mis tõi üheksanda koha jagamise. Anneli Tõugjas-Männiste sai kirja ühe viske üle par'i ja kolme päeva summas täpselt par'i, mis tagas 12. koha.

Profiturnee hooaja kokkuvõttes jätkab Lätt 1510,67 punktiga teisel kohal, ettepoole jääb üksnes Handley (1784 punkti) ja kolmas on Saarinen (1333,5).