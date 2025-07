Tiidrek Nurme kvalifitseerus kergejõustiku MM-ile

"Praegu Prantsusmaal treeninglaagris viibiv Nurme võttis uudise vastu suure rõõmuga ning kinnitas, et ettevalmistus on täies hoos," teatas Eesti kergejõustikuliit ühismeedias.

Hetkel on esimesena kvalifikatsiooni joone all teine Eesti maratoonar Leonid Latsepov. Temal on võimalik MM-ile pääseda, kui mõni eespool olev sportlane peaks mingil põhjusel loobuma.

Kaks aastat tagasi Budapestis toimunud MM-il läbis Nurme distantsi ajaga 2:15.42 ning sai 31. koha. Maailmameistriks tuli Uganda jooksja Victor Kiplangat ajaga 2:08.53.

Tokyo MM toimub 13.-21. septembril.